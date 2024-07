Żona Leo Messiego wypięła pośladki w obcisłym stroju. Nie do wiary, jak wygląda jej ciało! 36-latka imponuje formą

Po zdobyciu mistrzostwa świata w Katarze chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to Leo Messi jest najlepszym piłkarzem w historii. 37-latek po wielu próbach wreszcie spełnił marzenie i dołączył do panteonu z Diego Maradoną i Pele na czele, jednak jego sukcesy na przestrzeni całej kariery stawiają go najwyżej. Obecnie argentyński geniusz jest już u schyłku kariery w Interze Miami, jednak w Stanach Zjednoczonych może odnieść kolejny wielki sukces. To właśnie tam odbywa się Copa America, a Argentyna prowadzona przez Messiego jest już w finale. O trofeum zagra z Kolumbią i na stadionie z pewnością nie zabraknie m.in. ukochanej wybitnego piłkarza, która wspiera go od samego początku kariery. Messi poznał przyszłą żonę Antonelę już w dzieciństwie i przeszedł z nią przez wszystko. Piękna 36-latka stała się światową ikoną i wielu kibiców wręcz zazdrości Argentyńczykowi.

Mimo że na początku kariery często mówiło się, że Messi i Antonela są bardzo skryci, teraz jest już zupełnie inaczej. Legendarny piłkarz FC Barcelony potrafi pokazać pazury na boisku, a jego żona błyszczy w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 40 milionów użytkowników! To wynik porównywalny z rozchwytywaną partnerką Cristiano Ronaldo, Georginą Rodriguez. Antonelę również można określić mianem influencerki, a jedną z płaszczyzn jej działalności jest fitness. Żona Messiego regularnie pokazuje zdjęcia i nagrania z treningów i imponuje formą!

i Autor: Instagram/Antonela Roccuzzo 36-letnia Antonela Roccuzzo na siłowni

Antonela nie zapomina o ćwiczeniach także w trakcie Copa America. Na ostatnim nagraniu widać, jak skupiła się na pośladkach i biodrach. W tym celu wykonywała przysiady ze sztangą z wyraźnym obciążeniem. Trzeba przyznać, że forma 36-latki robi naprawdę duże wrażenie! Zarówno dolne, jak i górne partie mięśniowe, co doskonale widać na filmiku z siłowni. Nic dziwnego, że wiele marek z branży fitness nawiązuje współpracę z piękną żoną Messiego. Więcej zdjęć Antoneli Roccuzzo znajdziesz w powyższej galerii.