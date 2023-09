Bartosz Kurek z mocnym apelem! Zabraknie go w reprezentacji Polski, ma kilka słów do kolegów

Bartosz Kurek nie pomoże reprezentacji Polski w trakcie najbliższych spotkań. Okazało się, że stan zdrowia kapitana polskiej kadry uniemożliwi mu udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w związku z czym Kurek opublikował na swoich mediach społecznościowych mocny apel, skierowany do swoich kolegów z kadry. Jak przekazał swoim kolegom, mają oni pod jego nieobecność bardzo ważny cel do wykonania.

Bartosz Kurek nie pomoże reprezentacji Polski. Skierował mocny apel w kierunku kolegów

Na mediach społecznościowych Bartosza Kurka pojawiłio się zdjęcie siatkarza ze złotym medalem i kciukiem skierowanym w kibiców. Pod fotografią przeczytać możemy apel, który zawodnik skierował do kolegów. Kapitan kadry ma nadzieję, że jego koledzy z reprezentacji zrobią wszystko, aby siatkarze znaleźli się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

- Panowie cel znacie, macie wszystko żeby to zrobić będę trzymał kciuki i ciężko pracował żeby jeszcze dostać szanse na wspólne wojaże. Jeżeli ten sezon w moim wykonaniu ma mieć jakiś obrazek tytułowy to wybieram ten - napisał Bartosz Kurek.