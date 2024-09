Byliśmy pod wrażeniem po tym co zrobił Wilfredo Leon! Reprezentant Polski miał na to niespełna minutę, wszystko uwieczniły kamery

tak traktują go we Włoszech

Jeszcze kilka tygodni temu wszyscy kibice mogli się ekscytować spotkaniami reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia po wielu emocjonujących spotkaniach wywalczyli wymarzony medal na tym prestiżowym turnieju. Nie jest tajemnicą, że jednym z bohaterów był Wilfredo Leon, który w kluczowych momentach znakomicie wpisywał się w rolę lidera całego zespołu. „Biało-czerwoni” ostatecznie zakończyli turniej ze srebrnym krążkiem, ponieważ w finale nie zdołali przeciwstawić się znakomicie grającej Francji.

Leon oprócz dobrego sezonu w reprezentacji Polski zdecydował się na krok w postaci transferu do PlusLigi. Przyjmujący otrzymał bardzo dobrą ofertę od Bogdanki LUK Lublin i oprócz wielu innych transferów, których bohaterem był m.in. Bartosz Kurek dołączył do polskiej ligi.

Wilfredo Leon pod gradobiciem pytań! Reprezentant Polski miał niespełna minutę, wszystko uchwyciły kamery

Postać Leona w PlusLidze to fenomenalna informacja dla wszystkich kibiców, ponieważ oznacza to, że poziom ligi wzrośnie jeszcze bardziej. W mediach społecznościowych „Polsatu Sport” reprezentant Polski otrzymał wiele pytań, na które musiał błyskawicznie odpowiedzieć. Na pytanie o ulubiony sport poza siatkówką Leon odpowiedział baseball. Oprócz tego przyznał się, że jego ulubionym jedzeniem są pierogi z mięsem. Ponadto zaznaczył, że najlepsza dla niego godzina meczu to 19:00, a hala to ta w Gdańsku. Natomiast w przypadku ulubionego miejsca na ziemi siatkarz wskazał Grecję, a zajęcie po treningu to prysznic. Fani też mogli się dowiedzieć, że ulubioną muzyką Leona jest Reggaeton.