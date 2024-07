Byliśmy w ciężkim szoku po zobaczeniu tego nagrania Bartosza Bednorza! Tak reprezentant Polski zareagował na brak powołania, czapki z głów

Aż ciężko uwierzyć, co przeżyła żona Andrzeja Wrony. Poszło o poród dziecka, wyznanie może zjeżyć włosy na głowie

Wszyscy odliczają dni do startu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Reprezentacja Polski siatkarzy przed wyjazdem rozegra jeszcze kilka meczów w kraju. Pierwszy mecz w ramach Memoriału Huberta Wagnera jest już za "biało-czerwonymi", którzy bez najmniejszego problemu pokonali w trzech setach Egipt. Podopieczni Nikoli Grbicia w kolejnych dniach zmierzą się z Niemcami oraz Słowenią, a warto zaznaczyć, że to nie koniec, ponieważ tuż przed podróżą do stolicy Francji rozegrają dwa mecze kontrolne w gdańskiej Ergo Arenie.

Nie milkną echa od czasu decyzji w sprawie powołań, na które zdecydował się serbski trener, ponieważ w wąskim składzie zabrakło jednego z najlepiej grających - Bartosza Bednorza.

i Autor: Instagram/Bartosz Bednorz

Wymowne nagranie Bartosza Bednorza. Reprezentant Polski pokazał charakter

Jakub Popiwczak i Karol Kłos pojawili się na hali w Krakowie, mimo że trener Grbić także przekazał, że nie pojadą do Paryża. Wiele osób się zastanawiało, gdzie jest Bartosz Bednorz. Wszystko wskazuje na to, że przyjmujący opuścił zgrupowanie. W mediach społecznościowych pochwalił się specjalnym nagraniem, podczas treningu, który podpisał w wymowny sposób. "Nigdy się nie poddawaj, pracuj jeszcze ciężej" - można przeczytać na "Instastory" siatkarza.

Reprezentacja Polski w fazie grupowej igrzysk olimpijskich zmierzy się z Egiptem, Brazylią oraz Włochami.