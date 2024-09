Ekspert mocno o przyjściu Wilfredo Leona do polskiej ligi. Od razu zrobiło się gorąco wokół reprezentanta Polski

PlusLiga jest jedną z najsilniejszych lig siatkarskich na świecie, choć nie zawsze było to widoczne w rozgrywkach międzynarodowych, gdzie często nasze drużyny musiały ustępować innym. W ostatnim czasie jednak polskie kluby pokazały moc – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu w latach 2021-2023, a Jastrzębski Węgiel docierał do finału tej imprezy przed rokiem oraz przed dwoma laty. Do napakowanej gwiazdami ligi doszły teraz kolejne, również dobrze znane Polakom z rozgrywek międzynarodowych. Ireneusz Mazur w rozmowie z portalem Interia wskazuje, na kim będzie opierać się teraz rozpoznawalność PlusLigi. – Zawodników, którzy będą okrętami flagowymi naszej ligi, jest paru. Bartosz Kurek, Aaron Russell, kilku zawodników młodszego pokolenia. Dodajmy do tego wielu aktualnych medalistów olimpijskich, nie tylko z Polski – powiedział komentator Polsatu Sport. Zabrał też głos w sprawie Wilfredo Leona.

Wilfredo Leon spełni pokładane w nim nadzieje?

Mazur wskazuje, że Wilfredo Leon wzbudza wielkie zainteresowanie i wiele oczekiwań wśród fanów Bogdanki LUK Lublin, ale też pojawiają się co do niego pewne wątpliwości, przynajmniej jeśli chodzi o start sezonu. – Leon jest graczem, wobec którego jest wiele oczekiwań, ale jest też pewna niewiadoma. Od samego początku robi się gorąco - wielu kibiców czekało na jego występ w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Tak się nie stało, to było dość duże rozczarowanie. Nie do końca wiemy, jaka była przyczyna. Wiemy, że potrzebna jest jakaś regeneracja, że może go zabraknąć na początku ligi – dodaje. Komentator Polsatu nie ma wątpliwości, że to na Leonie będzie w dużej mierze spoczywać odpowiedzialność za wyniki Bogdanki. – (...) Leon ma być osią obrotową zespołu Bogdanki, który rozbudził już oczekiwania. I nie będzie tak, że "bez Leona się nie liczy". Wobec lublinian nie będzie taryfy ulgowej. Leon będzie dźwigać na sobie bardzo dużą odpowiedzialność - za wynik, własną postawę i styl gry. Myślę, że to będzie co najmniej taka sama odpowiedzialność, jak w reprezentacji. Tam zdał egzamin, szczególnie w ważnych meczach utrzymał poziom sportowy i skuteczność. Ale w lidze też są oczekiwania – podkreślił Ireneusz Mazur w rozmowie z Interią.