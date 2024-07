Łzy zakręciły się nam w oczach po wiadomości, jaką Joanna Wołosz wysłała Marii Stenzel. Żadnych złudzeń

Od kiedy Stefano Lavarini objął reprezentację Polski, Maria Stenzel była jego podstawową libero. To z nią w składzie Polki wróciły do światowej czołówki i wywalczyły awans na igrzyska olimpijskie po 16 latach przerwy. Hierarchię w kadrze zachwiały jednak problemy zdrowotne 25-latki. Na samym początku tego sezonu reprezentacyjnego Stenzel trafiła do szpitala z zapaleniem wyrostka robaczkowego i straciła ważne tygodnie przygotowań. Pod jej nieobecność świetnie na pozycji libero spisywała się Aleksandra Szczygłowska, która wydatnie przyczyniła się do brązowego medalu Polek w Lidze Narodów. W tym czasie jej koleżanka i rywalka na pozycji wróciła do zdrowia, a Lavarini stanął przed sporym dylematem. Ostatecznie powołał na igrzyska obie te zawodniczki, mimo że Stenzel dopiero po tym ogłoszeniu - a dokładnie we wtorek (16 lipca) - zagrała pierwszy mecz w narodowych barwach od września zeszłego roku. Jej powrót był jednym z głównych wydarzeń meczu Polski z Dominikaną (3:0) w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej.

Stenzel pojawiła się na parkiecie nie w standardowej roli libero, a jako jedna z przyjmujących wspierająca grę w drugiej linii. Taki plan na tę zawodniczkę zapowiadał trener, a 25-latka została przetestowana już z Dominikaną. Przed nią i pozostałymi polskimi siatkarkami jeszcze dwa mecze w ramach memoriału - z Francją i Serbią. Później Polki udadzą się już na igrzyska do Paryża, jednak na razie cieszą się powrotem Stenzel. Widać to nie tylko na zdjęciach i nagraniach z meczu, ale nawet w mediach społecznościowych m.in. Joanny Wołosz.

i Autor: Instagram/Maria Stenzel Joanna Wołosz przywitała Marię Stenzel po powrocie

Kapitan reprezentacji siatkarek tak cieszyła się z powrotu koleżanki, że wykorzystała nawet oficjalny profil na Instagramie, aby ją przywitać. Na Instastories wrzuciła zdjęcie, na którym szeroko uśmiechnięta fetuje ze Stenzel jeden z punktów. "Welcome back [Witaj z powrotem - tłum.]" - napisała, oznaczając profil libero. Ta odpowiedziała z samego rana w środę, publikując wpis Wołosz na swoich Instastories. Za odpowiedź posłużyły jej dwa wymowne emotikony wyrażające wielkie emocje i wdzięczność.