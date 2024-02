Na jaw wyszło, jakie wykształcenie ma Kamil Semeniuk. Rodzice przymusili go do nauki, teraz mogą być dumni!

„Serce mi pęka”. Łukasz Kaczmarek przeprasza za to, co się stało z Zaksą, kibice przyjmą to z wielkim smutkiem

Kamil Semeniuk - wykształcenie. Rodzice przymusili go do nauki, teraz mogą być dumni!

Nie da się ukryć, że wielu polskich siatkarzy może pochwalić się świetnym wykształceniem. W przypadku Semeniuka, dużą rolę w procesie odegrali jego rodzice, którzy czuwali nad jego nauką i sprawili, że gracz skończył technikum, po którym został ekonomistą. Na szkole wyższej zdobył tytuł menedżera sportu i turystyki.

- Rodzice naciskali na to, by mieć plan B na życie. Kiedy usłyszałem, że są chęci, by w liceum otworzyć profil siatkarski, bardzo się ucieszyłem. Mógłbym wtedy kontynuować to, co zacząłem w gimnazjum. Rodzice powiedzieli jednak, że muszę pracować nad alternatywą. Nie chcieli, bym ryzykował. Uznaliśmy, że pójdę do technikum i zdobędę zawód (...) Jestem ekonomistą. Skończyłem wtedy dwa kierunki, ale drugiego dokładnie nie pamiętam. Szkoła wyższa to z kolei nauka na menedżera sportu i turystyki - opowiadał Semeniuk w rozmowie z "TVP Sport".