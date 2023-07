Najpiękniejsza polska siatkarka z samego rana zrzuciła ubrania i nie zatrzymała się przed niczym. Trudno było powstrzymać jej radość

Nie do wiary, co Bartosz Kurek założył na głowę. Prywatne zdjęcie trafiło do sieci

Martyna Grajber po krótkim pobycie w lidze zagranicznej, a konkretnie we Włoszech postanowiła wrócić do Polski. Niedawno stało się jasne, że powraca do miejsca, które zna doskonale. Mowa o Chemiku Police, gdzie przyjmująca święciła największe klubowe triumfy i była jedną z liderek zespołu. Teraz będzie grała na pozycji libero, co jest dla niej nowością, ale widocznie siatkarka nie boi się nowych wyzwań.

Na razie jednak może pozwolić sobie jeszcze na chwilę dla siebie i dla swojego męża. Wraz z Janem Nowakowskim nie pierwszy raz wybrała się na wycieczkę kamperem. Teraz, jak wyjawiła w relacjach na Instastories, udali się do Szwecji. I nawet podczas takiej podróży Grajber nie zapomina o ćwiczeniach, bo razem z mężem trenowali na plaży.

Reprezentantka Polski zdecydowała się również na coś, co wielu nie mieści się w głowie. Jak wiadomo Bałtyk nie należy do najcieplejszych mórz na świecie, a mimo tego Grajber z samego rana postanowiła urządzić sobie kąpiel. Nie ukrywała przy tym radości i wyraźnie była zadowolona, że mogła skorzystać z takich okoliczności przyrody.