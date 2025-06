Awansował na zaplecze Ekstraklasy, wyleciał dyscyplinarnie

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przez zdecydowaną większość sezonu prowadziła w tabeli Betclic 2. Ligi. Końcówka sezonu w wykonaniu zespołu Marcina Sasala była jednak bardzo mierna, na 7 ostatnich spotkań Pogoń wygrała tylko raz i raz zremisowała, resztę spotkań przegrywając, w tym trzy ostatnie z rzędu. W dużej mierze słabość trzeciej obecnie Wieczystej Kraków sprawiła, że mimo tych porażek Pogoń nie spadła z top 2 ligi i awansowała na zaplecze Ekstraklasy już na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Okazuje się jednak, że trener Marcin Sasal nie wytrwał na stanowisku do końca sezonu, ale to nie słabsze wyniki pod koniec sezonu były tego przyczyną.

Sam klub poinformował, że koniec współpracy następuje z powodów dyscyplinarnych. – W dniu dzisiejszym władze Klubu ze względów dyscyplinarnych odsunęły od prowadzenia pierwszego zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki trenera Marcina Sasala. W sobotnim meczu z Olimpią Elbląg, grodziski zespół poprowadzi obecny asystent trenera, Adam Mrówka. Dziękujemy Trenerze za ostatnie dwa lata, które już na zawsze zapiszą się w historii Pogoni. O wyborze nowego trenera Czerwono-Białych poinformujemy w następnych dniach – czytamy w komunikacie. W dalszym oświadczeniu pojawiła się tylko mała wzmianka o możliwych powodach. – Oczekujemy wzajemnego szacunku oraz traktowania naszej drużyny bez agresji czy przemocy. Wobec powyższego współpraca z Panem Marcinem Sasalem nie będzie kontynuowana w kolejnym sezonie – dodano.

Do dalszych szczegółów sprawy dotarło TVP Sport, na łamach którego wypowiedział się Sebastian Przyrowski, dyrektor sportowy, a zarazem trener bramkarzy Pogoni Grodzisk Mazowiecki. – Trener był w Krakowie pod wpływem alkoholu, zachowywał się bardzo nieprofesjonalnie. Zaczął robić awantury. [...] W przerwie meczu doszło między nami do przepychanki. Weszliśmy do szatni z zawodnikami, trener na nas naskoczył i nie kontrolował się. Do rękoczynów nie doszło, do ostrej wymiany słów już tak – wymieniał Przyrowski. Sasal miał m.in. zniszczyć lustro w szatni i rzucać krzesłami.

Dyrektor sportowy Pogoni zdradził też, że problemy z Sasalem zaczęły się już wcześniej. – Ostatnio już łatwo i lekko nie było, bo działy się złe rzeczy. Dobrze, że zespół wytrzymał, bo od dawna "jechał na oparach". Zarząd starał się pewne rzeczy przeciągać, ale w końcu to musiało je**ąć – nie gryzł się w język Przyrowski.