Spis treści

Fala pożegnań w Jagiellonii

Karuzela transferowa w Jagiellonii nabrała tempa, a lista zawodników, którzy nie będą reprezentować białostoczan w nowej kampanii, jest już całkiem długa. Klub oficjalnie potwierdził rozstanie z sześcioma piłkarzami, co w połączeniu z wcześniejszym odejściem jednego gracza daje już łącznie siedem ubytków.

Sześciu piłkarzy odchodzi z klubu

Czterech z nich to zawodnicy, którzy przebywali w Jagiellonii na zasadzie wypożyczenia. Najdłużej z tej grupy w stolicy Podlasia występował portugalski obrońca Joao Moutinho, wypożyczony z włoskiej Spezii. Do Udinese wraca Kameruńczyk Enzo Ebosse, do Burnley macedoński skrzydłowy Darko Churlinov, a Portugalczyk Edi Semedo do cypryjskiego Arissu Limassol. Z klubem pożegnali się również dwaj zawodnicy, którym wygasły kontrakty. To czeski prawy obrońca Michal Sacek i norweski skrzydłowy Kristoffer Hansen. Listę odchodzących uzupełnia środkowy pomocnik Jarosław Kubicki. Doświadczony zawodnik podpisał umowę z Górnikiem Zabrze.

Grecki napastnik nową gwiazdą Jagiellonii?

Mimo licznych pożegnań, kibice Jagiellonii doczekali się także pierwszych wieści o wzmocnieniach. Jak na razie zakontraktowano nowego napastnika. Szeregi zasilił Dimitris Rallis, grecki atakujący, który ostatnio reprezentował barwy holenderskiego SC Heerenveen. Piłkarz podpisał z Jagiellonią trzyletnią umowę. Przybycie Rallisa ma na celu zwiększenie rywalizacji w linii ataku. Młody Grek będzie miał za zadanie udowodnić swoją wartość w Ekstraklasie i w europejskich pucharach. Oczekiwania wobec niego z pewnością będą wysokie, zwłaszcza w kontekście walki o miejsce w podstawowym składzie i potrzeby zastąpienia ewentualnych braków po odejściu innych ofensywnych graczy.

Walka w Polsce i Europie

Okres przygotowawczy dla piłkarzy Jagiellonii Białystok rozpocznie się 23 czerwca. Czasu na przygotowania nie będzie zbyt wiele, gdyż już w lipcu Jagiellonię czekają pierwsze mecze w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon na trzecim miejscu. To było ważne w kontekście zakwalifikowania się do europejskich pucharów. Przed startem nowego sezonu Ekstraklasy w klubie z Podlasia dochodzi do wielkich zmian. Szeregi drużyny opuściło już siedmiu graczy. Jakie zmiany czekają białostocki zespół?

