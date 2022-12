Najpiękniejsza polska siatkarka zrzuciła ubrania i pokazała ciało. Zuzanna Górecka w takim wydaniu rozgrzeje nawet w najzimniejsze grudniowe dni

Górecka ma za sobą naprawdę wspaniałe miesiące. We wrześniu i październiku była jedną z liderek reprezentacji Polski, która doszła do ćwierćfinału mistrzostw świata. W nim napędziła strachu późniejszym złotym medalistkom z Serbii. Po tak udanym występie przyjmująca szybko wróciła do gry w nowych barwach. Przed nowym sezonem TAURON Ligi głośno było o jej transferze z Grotu Budlowanych Łódź do... ŁKS Łódź. Przejście do lokalnego rywala rozwścieczyło łódzkich kibiców i odbyło się w atmosferze skandalu. Jednak ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż Górecka wraz z nową drużyną prowadzi w ligowej tabeli z bilansem 8-0. Nic dziwnego, że humory w ŁKS dopisują, a 22-latka nie traci uśmiechu nawet w najzimniejsze grudniowe dni.

Zuzanna Górecka zrzuciła ubrania. Piękna polska siatkarka pokazała gorące ciało w bikini

Temperatura w Polsce spadła grubo poniżej zera, ale w mediach społecznościowych pięknej polskiej siatkarki można poczuć lato. W środku klubowego sezonu Górecka opublikowała gorące zdjęcie w stroju kąpielowym, na którym widać jej perfekcyjną, wysportowaną sylwetkę. Przyjmująca Biało-Czerwonych od dawna imponuje kibicom nie tylko na parkiecie, lecz także poza nim, a przez wielu jest uznawana za najpiękniejszą polską siatkarką. Takim zdjęciem w bikini z pewnością rozgrzała fanów w środku grudnia, a sama wróciła pamięcią do wspomnień ze znacznie cieplejszych dni. W poniższej galerii zobaczysz więcej zdjęć seksownej Zuzanny Góreckiej:

