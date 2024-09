Ogromna prośba Wilfredo Leona do kibiców! Reprezentant Polski tak zareagował na ujęcie z Tomaszem Fornalem

Jest amerykańską legendą siatkówki, ale ma przodków w… Białymstoku. Tak go uhonorują w Polsce

Tegoroczna edycja turnieju Bogdanki Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to będzie prawdziwa gratka dla siatkarskich kibiców. Na parkietach zobaczymy plejadę gwiazd, a potwierdza to udział takich klubów jak: Bogdanka LUK Lublin, Sir Susa Vim Perugia, Jastrzębski Węgiel oraz Asseco Resovia Rzeszów. Impreza ta rozgrywana jest od 2022 roku, a została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który zdobył w czasie swojej kariery mistrzostwo świata i złoty medal igrzysk olimpijskich. Po jego śmierci to wydarzenie jest uczczeniem pamięci tego legendarnego siatkarza. W poprzednich edycjach zwyciężały LUK Lublin (2022) oraz Saturnia Catania (2023). Na turnieju zadebiutuje Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin, ponadto zobaczymy m.in. Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, czy Pawła Zatorskiego.

i Autor: Instagram/Wilfredo Leon

Widać, ze humory dopisują przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025. Jednak emocji nie zabraknie także na Bogdanka Volley Cup, gdzie zobaczymy gwiazdy światowego formatu. Ponadto nie zabrakło także śmiesznych sytuacji, gdzie Tomasz Fornal skwitował najbliższe starcia, jako szansa na prowokacje z jego strony. "Jutro prowokacja i lecimy z Leo" - zaznaczył przyjmujący. Leon nie mógł nie wykorzystać takiej sytuacji i od razu zwrócił się do kibiców z ogromną prośbą. "Dawajcie jakieś dobre memy z tymi zdjęciami" - podsumował zawodnik Bogdanki LUK Lublin.

To będzie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów siatkówki, a pierwszy mecz o godzinie 17:00 rozegra Bogdanka LUK Lublin z Sir Susa Vim Perugia, a kolejny odbędzie się o 19:30, gdzie Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Asseco Resovią Rzeszów. W niedziele będziemy świadkami meczu o trzecie miejsce i finału.