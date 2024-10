PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarskiej PlusLigi 16.10.2024. Stream online gdzie oglądać?

Zamarliśmy widząc, co stało się z filarem reprezentacji Polski! Niefortunny wypadek, bolesny uraz Pawła Zatorskiego

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia transmisja na żywo. Kiedy i gdzie oglądać?

PGE Projekt Warszawa ma za sobą już siedem meczów ligowych, z których sześć wygrał za komplet trzech punktów. Jedyną porażkę siatkarze ze stolicy odnieśli przeciwko aktualnym mistrzom z Jastrzębskiego Węgla (1:3). Na rozkładzie Projektu jest już m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (3:0) i Aluron CMC Warta Zawiercie (3:0), a przed brązowymi medalistami poprzedniego sezonu kolejne hitowe spotkanie. Już w środę (16 października) zmierzą się we własnej hali z Asseco Resovią. Zespół z Rzeszowa zawsze uchodzi za jednego z faworytów rozgrywek, ale o początku tego sezonu wolałby zapomnieć. Po zwycięstwie z ekipą Barkom Każany Lwów na inaugurację (3:1), rzeszowianie ponieśli trzy porażki z rzędu z Jastrzębskim Węglem (0:3), Wartą Zawiercie (2:3) i Bogdanką LUK Lublin (1:3). Dopiero w ostatniej kolejce przełamali się, choć nie bez problemów, z GKS Katowice (3:1).

Patrząc na wyniki, formę i miejsce rozgrywania meczu, to siatkarze Projektu są faworytami środowego spotkania. Muszą jednak potwierdzić to na parkiecie, a w siatkówce widziano nie takie niespodzianki. Czy Resovia wreszcie zaskoczy? Transmisja z meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Początek spotkania zaplanowano na środę, 16 października, o godzinie 20:30.

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia bilety

Kibice z Warszawy mogą się cieszyć, bo najbliższy mecz Projektu odbędzie się w największej stołecznej hali - na Torwarze. Mieści ona blisko 5 tysięcy kibiców, a nie zawsze jest dostępna dla siatkarzy Piotra Grabana. Hit z Resovią odbędzie się jednak w najlepszych możliwych warunkach. Ostatnie bilety na ten mecz są dostępne w serwisie ebilet.pl. Najtańsze wejściówki kosztują 60 zł.