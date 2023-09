Po tych słowach o Wilfredo Leonie zalaliśmy się łzami. Kolega polskiego siatkarza wypalił prosto z serca, tego się nie spodziewaliśmy

To spotkało siatkarzy reprezentacji Polski po powrocie do kraju! Poruszające obrazki na lotnisku

Wilfredo Leon od kiedy tylko trafił do reprezentacji Polski musiał mierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami. Po poprzednich turniejach nie brakowało jednak niedosytu, ale 2023 rok należy do niego. Wraz z kolegami siatkarz pochodzący z Kuby świętował już triumf w Lidze Narodów, a w zakończonych niedawno mistrzostwach Europy był prawdziwym liderem Biało-Czerwonych. W pierwszej fazie turnieju 30-latek był częścią rotacji Nikoli Grbicia, jednak w kluczowych meczach pokazał, dlaczego uchodzi za najlepszego siatkarza świata. Zarówno w półfinale ze Słowenią, jak i w finale z Włochami, był on najlepiej punktującym polskim zawodnikiem, do którego kierowane były też najtrudniejsze wysokie piłki. Leon radził sobie z nimi nieziemsko, za co został nagrodzony statuetką MVP. Z tego wyboru niezwykle ucieszył się inny z potencjalnych kandydatów do tej nagrody - Łukasz Kaczmarek. Atakujący w pięknych słowach pogratulował Leonowi.

Łukasz Kaczmarek prosto z serca o Wilfredo Leonie. Co za słowa!

"Jestem niesamowicie szczęśliwy, że ta statuetka trafiła w twoje ręce. Zasłużyłeś na to wyróżnienie jak nikt inny, po tym jaką drogę przeszedłeś rok temu w kadrze. Po tym, ile wyrzeczeń kosztowało cię, żeby wrócić do pełni zdrowia. Po tym, jak bardzo z serducha, mimo bólu, walczyłeś w tym finale. To wielka przyjemność dzielić z tobą miejsce na boisku. Jesteś wybitnym siatkarzem (najlepszym w historii tego sportu), a jeszcze lepszym człowiekiem, na którego można zawsze liczyć. Dziękuję" - napisał na Instagramie Kaczmarek.

Dla polskich siatkarzy złoty medal mistrzostw Europy nie oznacza końca sezonu. Przed nimi jeszcze jeden cel - kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, które rozpoczną się od 30 września w Chinach. Na tym turnieju podopieczni Nikoli Grbicia z Leonem w składzie zmierzą się z Argentyną, Belgią, Bułgarią, Chinami, Holandią, Kanadą i Meksykiem. Awans na IO wywalczą dwa najlepsze zespoły.

