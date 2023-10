Po tym, co pokazała Katarzyna Skowrońska, nie mogliśmy wyjść z zachwytu. Była siatkarka po prostu musiała się tym pochwalić

Katarzyna Skowrońska to postać ikoniczna dla kobiecej siatkówki w Polsce. Przez lata to ona stanowiła o sile reprezentacji Polski, do której trafiła w pamiętnym okresie "Złotek". Z 20-letnią Skowrońską w składzie, Polki wygrały mistrzostwa Europy w 2003 roku, a dwa lata później obroniły tytuł. Do dziś są to jedne z najważniejszych sukcesów polskich siatkarek, a przecież warszawianka przez kilkanaście późniejszych lat regularnie występowała w kadrze. Łącznie rozegrała w niej 288 meczów, aż w 2019 r. oficjalnie zakończyła karierę. Mimo to, kibice w dalszym ciągu o niej pamiętają i chętnie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. To dzięki nim mogą śledzić poczynania Skowrońskiej na sportowej emeryturze.

Katarzyna Skowrońska musiała się tym pochwalić. Nie mogliśmy wyjść z podziwu

40-latka dość aktywnie działa na Instagramie, gdzie jej profil śledzi ponad 47 tysięcy użytkowników. W dużej mierze są to jej fani, których interesuje życie idolki. A ta jest wielką pasjonatką fotografii i natury, co udowodniła po raz kolejny ostatnią publikacją. Skowrońska cieszyła się beztroskim dniem na plaży, mimo że niebo było pochmurne. Na szczęście nie padał deszcz i była siatkarka mogła zachwycać się na wybrzeżu nieskazitelną wodą i cudownym widokiem.

Cały krajobraz tworzył niesamowity klimat i Skowrońska postanowiła uwiecznić to krótkim nagraniem, którym pochwaliła się w social mediach. Zupełnie się nie dziwimy, bo sami nie możemy wyjść z zachwytu nad tym widokiem. Na krótkim filmiku widać, jak niezwykle spokojna była woda. Fale były niemal niewidoczne i ledwo wpływały na brzeg. W takich warunkach nie pozostaje nic innego, niż się zrelaksować, z czego z pewnością skorzystała wybitna siatkarka, która dopełniła nagranie wyborem klimatycznego utworu pt. "Nothing But Everything".

