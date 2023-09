Polscy siatkarze zmierzą się o wysoką stawkę. Potężne pieniądze na stole

Polska - Serbia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 12.09.2023 wtorek 1/4 finału ME Polska - Serbia O której grają siatkarze dzisiaj z Serbią

Kurek ma problem. Nikola Grbić wyjaśnia na czym on polega, zaskakująca diagnoza selekcjonera

Grbić przed ćwierćfinałem ME: Serbowie będą chcieli skopać mi tyłek. Trener rywali odpowiada

W puli nagród znajduje się milion Euro do podziału między cztery najlepsze drużyny. Oczywiście na najwyższą stawkę może liczyć zwycięzca całego turnieju, który dostanie 500 tysięcy. Finaliści otrzymają 250 tysięcy, trzecie miejsce gwarantuję 150 tysięcy, natomiast ostatnie, czwarte to nagroda w wysokości 100 tysięcy euro.

Oznacza to, że w razie zwycięstwa z Serbami „Biało-Czerwoni” mają już gwarantowane 100 tysięcy. Z pewnością nie zadowoli to jednak polskich siatkarzy, którzy powalczą o główną nagrodę za zwycięstwo. Rywale jednak również będą zmotywowani, by osiągnąć sukces.

W razie zwycięstwa z Serbią, przeciwnikiem Polaków w półfinale będzie reprezentacja Słowenii, która pokonała Ukrainę 3-1. W drugim półfinale natomiast zmierzą się Francja, która pewnie pokonała Rumunię oraz zwycięzca ostatniego ćwierćfinału Włochy- Holandia.

