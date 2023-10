Polska - Argentyna RELACJA NA ŻYWO. Siatkówka Polska - Argentyna WYNIK LIVE ONLINE mecz Polska - Argentyna na żywo dzisiaj 6.10

Polska - Argentyna -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Bednorz, Bołądź, Fornal, Huber, Janusz, Kaczmarek, Kłos, Kochanowski, Leon, Łomacz, Popiwczak, Semeniuk, Śliwka, Zatorski

Argentyna: Armoa, Conte, Danani, De Cecco, Gallego, Koukartsev, Lima, Loser, Martinez Franchi, Palonsky, Ramos, Sanchez, Vicentin, Zerba

Na żywo Polska - Argentyna Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Argentyna w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu! Początek spotkania o 10:00.

Polska jest jedyną nadal niepokonaną drużyną w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia mają na koncie zwycięstwa z Belgią (3:2), Bułgarią (3:0), Kanadą (3:2) i Meksykiem (3:0). Są w znakomitej sytuacji, jednak do końca turnieju zostały trzy równie ważne mecze, a ogromne znaczenie ma już pierwszy z nich. Argentyna wygrała z Meksykiem (3:0), Bułgarią (3:0) i Belgią (3:2), ale musiała uznać wyższość Kanady (1:3). Mimo to, z bilansem 3-1 wciąż liczy się w walce o awans na igrzyska, który znacznie przybliżyłby się po zwycięstwie z Polakami. Z drugiej strony, zwycięstwo Biało-Czerwonych niemal zapewni im wyjazd do Paryża. To pokazuje, jak ważny jest mecz Polska - Argentyna, który rozpocznie się o 10:00!