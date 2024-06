Polska - Brazylia Transmisja TV i stream online. Siatkówka dzisiaj Polska - Brazylia 12.06.2024 na żywo transmisja

Pod wodzą Stefano Lavariniego reprezentacja Polski niezwykła przegrywać. Porażki biało-czerwonym przytrafiają się naprawdę rzadko, czego potwierdzeniem jest trwająca Liga Narodów. W tym roku te rozgrywki są etapem przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu i na razie Polki dają dużo powodów do optymizmu. Mają za sobą osiem rozegranych spotkań i osiem z nich wygrały. Co więcej, nie straciły nawet punktu, bo wszystkie mecze wygrywały za trzy "oczka". W sumie straciły zaledwie dwa sety, co tylko pokazuje, jak dobrze się spisują.

Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego w środę rozpocznie kolejny tydzień zmagań. Polki udały się do dalekiego Hongkongu, gdzie na start zmierzą się z Brazylijkami. Zespół z Kraju Kawy również jest niepokonany w ośmiu spotkaniach, ale punktowo ustępuje reprezentacji Polski, bo w jednym meczu, a konkretnie z Włoszkami, Brazylijki wygrały dopiero po tie-breaku. Nie ma złudzeń, że spotkanie z Brazylią będzie dla Polski trudnym sprawdzianem.

Mecz Polska - Brazylia odbędzie się w środę 12 czerwca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat, a także w aplikacji Polsat Box Go. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:30. Relacja z meczu Polska - Brazylia na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!