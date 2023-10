i Autor: Cyfrasport reprezentacja Polski siatkarzy

ostatni mecz kwalifikacji do IO

Polska – Chiny TRANSMISJA TV Mecz siatkarzy Polska – Chiny dzisiaj 8.10 STREAM LIVE ONLINE Polska – Chiny GDZIE OGLĄDAĆ? Polska – Chiny TV na jakim kanale dzisiaj? Reprezentacja Polski ma już pewne pierwsze miejsce w grupie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, co oczywiście oznacza awans na tę imprezę. Turniej trzeba jednak dograć do końca i w ostatnim meczu Polacy zagrają z Chinami, którzy swoje szanse na awans już dawno stracili. Polska – Chiny TV TRANSMISJA Mecz siatkarzy Polska – Chiny STREAM ONLINE LIVE Polska – Chiny dzisiaj 8.10 gdzie obejrzeć?