Polska - Dominikana NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek w Lidze Narodów 14.06.2024

Polskie siatkarki już dziś zagrają z Dominikaną w swoim dziesiątym meczu Ligi Narodów. Biało-Czerwone przystąpią do tego meczu po dniu przerwy po pierwszej porażce w tych rozgrywkach z Brazylią (1:3). Polki są już pewne awansu do finałów LN, w których na pewno zabraknie Dominikanek. Te powalczą jednak o to, by utrzeć nosa faworytkom. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Polska - Dominikana w piątek, 14.06.2024.