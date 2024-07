Polska - Japonia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy dzisiaj 20.07.2024

Bartosz Bednorz nie jedzie na igrzyska. Znalazł sobie nowe zajęcie, to będzie prawdziwy hit!

Polska i Japonia od dłuższego czasu wiedziały, że tydzień przed igrzyskami zagrają sparing w Gdańsku. W Ergo Arenie miał się odbyć nawet specjalny towarzyski turniej, jednak światowa awaria technologiczna z piątku sprawiła, że Serbii nie udało się dotrzeć do Polski. Tym samym w Gdańsku zaprezentują się wyłącznie siatkarze Nikoli Grbicia, Japończycy i Amerykanie. Ci ostatni w sobotę przeprowadzą tylko otwarty trening, a na próbę generalną przed igrzyskami poczekają do niedzieli. Polacy jako jedyni rozegrają - zgodnie z planem - dwa mecze, a na pierwszy ogień zmierzą się z Japończykami, którzy błyszczeli w tegorocznej Lidze Narodów. Będzie to znakomita okazja, aby sprawdzić się na tle mocnego rywala tydzień przed startem IO!

Mecz Polska - Japonia siatkarzy odbędzie się w sobotę, 20 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 1 i TV4, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego meczu razem z nami!