Polska – Japonia TRANSMISJA TV

Podopieczne Stefana Lavariniego z przytupem weszły w tegoroczną Ligę Narodów. Po trzech zwycięstwach bez straty seta nasze reprezentantki prowadzą w tabeli Ligi Narodów z kompletem 9 punktów na koncie. Oczywiście, na tym etapie sporo zespołów ma taki sam dorobek punktowy, ale nikt nie zagrał tak perfekcyjnie – Brazylia dwa razy wygrywała 3:1, Chiny, Kanada i Włochy mają 9 punktów, ale po czterech meczach i zanotowały po jednej porażce. Jedyną drużyną, która po trzech meczach ma trzy zwycięstwa oprócz Brazylii i Polski jest Japonia, ale ma 8 punktów, bowiem z Turcją wygrała dopiero po tie-breaku.

Liga Narodów siatkarek dzisiaj 19.05 STREAM ONLINE

Co ciekawe, według bukmacherów, minimalnym faworytem tego starcia jest właśnie Japonia. Co ciekawe, po raz ostatni nasze zawodniczki miały okazję walczyć z Japonkami niemal równo dwa lata temu, bowiem było to w Lidze Narodów w czerwcu 2022 roku. Od tamtego czasu jednak reprezentacja Polski przeszła dużą przemianę i z pewnością ma szansę na kolejne zwycięstwo. Mocną stroną Polek było na pewno wytrzymanie presji w trudnych momentach, co pokazały choćby w poprzednim starciu z Holandią.

Mecz Polska – Japonia w ramach Ligi Narodów siatkarek odbędzie się w niedzielę, 19 maja. Start meczu został zaplanowany na godzinę 16:00. Transmisja TV meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 o raz TV4. Stream Online dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box GO. Relacja z meczu Polska – Japonia na sport.se.pl, bądźcie z nami.