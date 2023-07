Polska - Japonia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Narodów Polska - Japonia STREAM LIVE ONLINE siatkówka Polska - Japonia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 09.07

Wilfredo Leon już nie zagrałby dla Polski! Wielka zmiana w przepisach, FIVB chce to ukrócić

Polska po wygranej w Pasay na Filipinach z Kanadą 3:0 zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów siatkarzy. Prowadzi wciąż Japonia, mimo że w sobotę poniosła pierwszą porażkę w tej edycji rozgrywek, przegrywając z Włochami 1:3.

Tym samym w Lidze Narodów nie ma już niepokonanych drużyn.

Zwycięstwo pozwoliło Włochom awansować na drugie miejsce w tabeli. Najpewniej nie utrzymają go jednak, bowiem rozegrali już wszystkie spotkania, a dwa mecze czekają jeszcze Amerykanów. Wyprzedzić mogą ich także biało-czerwoni, którzy po wygranej z Kanadą są aktualnie na trzeciej pozycji, ale mają jeszcze do rozegrania niedzielny mecz z Japonią.

Wcześniej w rozgrywanym równolegle turnieju w Anaheim ważny krok w kierunku turnieju finałowego wykonali Francuzi. Wygrywając 3:1 z Serbią, jednym z bezpośrednich rywali w walce o ostatnie miejsce premiowane awansem do finałów rozgrywek, dopisali do tabeli trzy punkty. Do wyprzedzających ich Holendrów tracą już tylko dwa, mają jednak także jedno rozegrane spotkanie mniej.

Również w Anaheim Niemcy pokonały Kubę 3:0, a Argentyna wygrała z USA 3:2.

Występ w turnieju finałowym w Gdańsku (19-23 lipca) mają zapewnione Polska jako gospodarz, Japonia, USA, Włochy, Argentyna, Słowenia oraz Brazylia.

Spotkanie Polska - Japonia zostało zaplanowane na niedzielę 9 lipca 2023 roku. Początek emocji o godzinie 13:00. Relacja live w TV na Polsat Sport i TVP 1. Relacja live na sport.se.pl. zapraszamy serdecznie.