Polska - Niemcy O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 27.08.2023 niedziela 1/8 finału Mistrzostwa Europy O której grają siatkarki dzisiaj ME 27 sierpnia 2023

Mecz Polska - Niemcy siatkarek już dzisiaj! To spotkanie w 1/8 finału ME, a stawką jest awans do ćwierćfinału. Polskie siatkarki meczem z Ukrainą (3:1) zakończyły walkę w fazie grupowej mistrzostw Europy. Przegrały jedno z pięciu spotkań, 1:3 z mistrzyniami świata Serbkami. Na rozkładzie mają Słowenię (3:0), Węgry (3:1) i Belgię (3:0), ale tego spodziewaliśmy się przed turniejem. Jak wypadają Biało-Czerwone? – Liczyłem na więcej, ale mam nadzieję, że się rozkręcamy – mówi „SE” Jakub Bednaruk, trener i komentator siatkówki. Polskie siatkarki w 1/8 finału zagrają z Niemkami. Mecz Polska - Niemcy w 1/8 finału ME siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 27 sierpnia 2023. Poniżej więcej informacji.

Mecz z Ukrainą zadecydował, kto zajmie drugie miejsce w grupie A. Z tej lokaty awans wywalczyła Polska, a z drabinki turniejowej wynika, że druga ekipa „polskiej” grupy w ćwierćfinale zapewne trafi na Turcję. Jakub Bednaruk sądzi, że bardziej opłacałoby się nam zająć... trzecią lokatę. – Wtedy, owszem, naszym potencjalnym przeciwnikiem w ćwierćfinale jest Serbia, ale uważam, że to dla Polek lepsza opcja. Turczynki to maszyna miażdżąca przeciwników, grająca obecnie najlepszą siatkówkę, one nie mają słabości, a Serbki je miały w meczu grupowym z nami, tyle że nasze dziewczyny nie potrafiły ich wykorzystać. Serbia jest do pokonania bardziej niż Turcja – kwituje ekspert.

Polskie siatkarki kolejny mecz w ME zagrają z Niemkami, a stawką będzie awans do ćwierćfinału. Szkoda porażki z Serbkami, bo Polki zmarnowały okazję do pokonania faworytek i zajęcia pierwszej pozycji w grupie. Ona ułatwiłaby drogę do strefy medalowej, bo w 1/8 oraz 1/4 finału nasza drużyna najpewniej uniknęłaby największych potęg. – Można było z nimi wygrać, tym jestem zawiedziony, bo to był słaby mecz – twierdzi Jakub Bednaruk. – Mamy swoje problemy, ale to jest turniej, rozpędzamy się i trzeba patrzeć na to, co się będzie działo dalej. Nie ma na razie powodu do smutku, chociaż do hurraoptymizmu też nie. W finałach Ligi Narodów czy nawet ostatnich sparingach z Turcją graliśmy lepiej - dodał.

Polskie siatkarki robiły w ostatnim czasie ogromne postępy. Pokazały to świetne występy w Lidze Narodów. Jak blisko lub daleko reprezentacja Polski jest dzisiaj od topowego poziomu światowego? – Czas pokaże. Bo tu nie chodzi o to, czy w jednym meczu zagra się kapitalnie, tylko czy jest się w stanie zachować taką regularność i pozostawać stabilnym zespołem w dłuższym okresie. Tego nie wypracuje się po jednym czy dwóch turniejach - komentuje selekcjoner Stefano Lavarini. - Uważam, że by do tego dążyć, trzeba sobie ustalić dłuższą perspektywę. I każdy tego rodzaju proces będzie się także wiązał ze wzlotami i upadkami. Mamy za sobą dobry wynik w pierwszym tegorocznym turnieju, ale dopiero większa liczba podobnych osiągnięć może pozwolić wyciągać dalej idące wnioski - dodał Włoch.

Mistrzostwa Europy: Polska - Niemcy O której siatkówka dzisiaj 27.08 niedziela O której grają siatkarki

Mecz Polska - Niemcy w 1/8 finału Mistrzostwach Europy zostanie rozegrany w niedzielę 27 sierpnia 2023 r. Początek meczu Polska - Niemcy siatkarek o godzinie 20. Transmisja TV na TVP Sport i Polsacie Sport.

Reprezentacja Polski siatkarek na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywające

Joanna Wołosz

Katarzyna Wenerska

Środkowe

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Joanna Pacak

Kamila Witkowska

Atakujące

Monika Gałkowska

Magdalena Stysiak

Przyjmujące

Monika Fedusio

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Libero

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Terminarz ME siatkarek 2023 [KIEDY GRAJĄ POLKI]

Gandawa, faza grupowa (Grupa A)

18.08.2023, godz. 20.00: Polska – Słowenia

20.08.2023, godz. 20.00: Polska – Węgry

21.08.2023, godz. 17.00: Polska – Serbia

22.08.2023, godz. 20.00: Polska – Belgia

24.08.2023, godz. 17.00: Polska – Ukraina

Bruksela, ew. faza pucharowa

27.08.2023: 1/8 finału godz. 20.00: Polska - Niemcy

30.08.2023: ćwierćfinał

1.09.2023: półfinał

3.09.2023: mecz o 3. m. i finał