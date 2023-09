Polska - Serbia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj wtorek 12.09.2023 1/4 finału ME Polska - Serbia O której grają siatkarze dzisiaj z Serbią

Polscy siatkarze już dzisiaj zagrają kolejny mecz, a ich rywalem w 1/4 finału Mistrzostw Europy będzie Serbia. Biało-Czerwoni w meczu o awans do ćwierćfinału pokonali 3:1 Belgię. Serbia rozbiła 3:0 Czechów. Mecz Polska - Serbia w 1/4 finału ME siatkarzy zostanie rozegrany w Bari we wtorek 12 września. Poniżej więcej informacji.

Polscy siatkarze w boju o ćwierćfinał ME wygrali co prawda 3:1 z Belgią, ale lekko, łatwo i przyjemnie poszło tylko w dwóch pierwszych setach. Wcale nie było daleko od tie-breaka. Aleksander Śliwka dzień wcześniej mówił, że w turnieju trzeba pocierpieć, by coś osiągnąć. Dzisiaj kolejne wyzwanie – ćwierćfinał z Serbią. – Drużyna, która chce coś osiągnąć w turnieju, potrzebuje napotkać kłopoty i z nich wychodzić. Z Belgią to się stało z nami. Mam nadzieję, że wytworzy to, jak mawia trener Grbić, przeciwciała na ciężkie sytuacje i będziemy gotowi oraz świadomi, że trzeba cisnąć przeciwnika przez cały mecz i nie dać mu oddechu – ocenia Śliwka.

Nasz przyjmujący spokojnie podchodzi do starcia z Serbią, ale spodziewa się, że to może być specjalny mecz dla przeciwników. I lepiej, by nie robić mu prezentów takich jak Belgom. – Jeśli drużynie Serbii w ćwierćfinale pozwoli się na wiele, na dobrą i skuteczną grę, a my będziemy popełniać błędy, to oczywiście, że to zostanie wykorzystane – przestrzega. – Nauczeni spotkaniem z Belgią, postaramy się grać agresywnie na całym dystansie. Serbowie to charakterni ludzie, oni będą walczyć do ostatniej kropli krwi, ani trochę nam nie odpuszczą. To będzie wielka bitwa.

Po każdym udanym wykonaniu bloku w siatkarskich halach rozlega się przyśpiewka „Monster block”, a kibice charakterystycznym ruchem rękoma fetują efektowną akcję. Przy okazji meczów Biało-Czerwonych w ME 2023 didżej ma co robić, bo ekipa Nikoli Grbicia dosłownie zamurowała dostęp do swojego boiska. Oby w dzisiejszym ćwierćfinale z Serbią było nie gorzej niż dwa dni wcześniej z Belgami, którzy nadziali się na nasz blok aż 18-krotnie! – Serbia na pewno będzie chciała wyjść na nas na 110 procent mocy, ale to normalnie, bo każdy chce na nas naskoczyć i pokazać najbardziej agresywną siatkówkę. Nikt na żadnym turnieju nie może ruszyć na nas z nastawieniem, że łatwo się z nami wygra – przekonuje środkowy Jakub Kochanowski, który na pewno postara się o zaaplikowanie rywalowi paru czap nad siatką.

Ćwierćfinał Polska - Serbia siatkarzy już dzisiaj. A co dalej? Potencjalny półfinał Polska – Słowenia to byłaby powtórka z tego samego etapu imprezy w 2019 i 2021 r. (wtedy ulegliśmy), przy czym ten rywal to prawdziwa zmora Biało-Czerwonych w ME. Eliminował nas z walki o najwyższe miejsca EuroVolleya cztery razy z rzędu od 2015 do 2021 r. Nikola Grbić tonuje nastroje i oczekiwania wobec triumfatorów Ligi Narodów 2023. – Kiedy wygrywa się dużą imprezę w danym sezonie, to w kontekście mistrzostw Europy od razu pada stwierdzenie: To kto zdobędzie srebro? Bo nas uważa się już za pewniaków do tytułu. A to bardzo niebezpieczne – podkreśla trener kadry.

– My możemy przecież odpaść wcześniej i mówię to nie dlatego, bym miał obniżać naszą wartość, ale z tego powodu, że przeciwnicy wzniosą się na wyżyny, by nas pokonać. Wiedzą, że w innym razie nie są w stanie wygrać. A bez względu na wynik, i tak będą w komfortowej sytuacji: albo podbudują się triumfem, albo wspomną jak fajnie było walczyć z wicemistrzami świata. Na takie podejście siatkarzy po drugiej stronie musimy być przygotowani mentalnie. Taki turniej jest trudny właśnie między innymi z tego powodu – uprzedza Grbić.

Mecz Polska - Serbia w 1/4 finału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany we wtorek 12 września 2023 w Bari. Początek meczu Polska - Serbia o godzinie 18. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

Ćwierćfinał #EuroVolleyM przed nami 💪🔥Oglądamy i kibicujemy reprezentacji Polski 🇵🇱Polska-Serbia ➡️ startujemy o 1️⃣8️⃣:0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/eSdMXNbAHB— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 12, 2023 /1700979447061713248?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2023 /1700979447061713248?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2023