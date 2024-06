i Autor: VNL Polska - Tajlandia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek w Lidze Narodów 15.06.2024

Grają siatkarki!

Polska - Tajlandia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarek w Lidze Narodów 15.06.2024

KH 10:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polskie siatkarki już dziś zagrają z Tajlandią w swoim jedenastym meczu Ligi Narodów. Będzie to ich przedostatnie spotkanie w fazie głównej tych rozgrywek - Biało-Czerwone zapewniły już sobie awans do finałów LN. Starcie z Tajkami będzie też dobrym przetarciem przed turniejem finałowym, który odbędzie się właśnie w Tajlandii. Gospodynie mają do niego zapewniony awans, więc są potencjalnymi rywalkami Polek. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Polska - Tajlandia na żywo w sobotę 15.06.2024.