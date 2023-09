Polska - Tajlandia TV GDZIE OGLĄDAĆ? Siatkówka: Polska - Tajlandia na którym kanale dzisiaj mecz Polska - Tajlandia STREAM ONLINE LIVE. Polska - Tajlandia TRANSMISJA w TV

Polska - Tajlandia TV NA ŻYWO. Polska - Tajlandia GDZIE OGLĄDAĆ finał Polska - Tajlandia?

Polskie siatkarki pewnie wygrały w Łodzi z Kolumbią 3:0 w kolejnym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk i po trzech spotkaniach mają komplet punktów na koncie. Niemki dopiero po tie-breaku pokonały Koreanki, Brazylia też w pięciu setach wygrała z Bułgarią.

Biało-czerwone wygrały wysoko, ale ich gra momentami pozostawiała wiele do życzenia. W środę rywalem podopiecznych Stefano Lavariniego będzie reprezentacja Tajlandii, która postawiła się Włoszkom, ale wystarczyło to tylko do wygrania jednego seta. Bohaterką tego meczu była atakująca Italii Ekaterina Antropova, która zdobyła 34 punkty. Także Słowenki próbowały przeciwstawić się Amerykankom, lecz uczyniły to tylko w trzeciej partii i przegrały spotkanie 1:3.

Trzeci dzień rywalizacji w turniejach kwalifikacyjnych do przyszłorocznych IO w Paryżu upłynął po znakiem zwycięstw faworytów, choć blisko sprawienia niespodzianki była Bułgaria. W Tokio siatkarki prowadzone Lorenzo Micelliego prowadziły 2:1 w setach, lecz ostatnie dwie partie należały już do Brazylijek.

W trzech turniejach kwalifikacyjnych 24 reprezentacje walczą o sześć przepustek olimpijskich - uzyskają je po dwie najlepsze drużyny. Zawody w Chinach, Japonii i Polsce potrwają do 24 września.

Polska - Tajlandia STREAM ONLINE LIVE. Polska - Tajlandia NA KTÓRYM KANALE mecz Polska - Tajlandia w INTERNECIE?

Mecz Polek z Tajlandią został zaplanowany na środę 20 września 2023 roku. Początek emocji o godzinie 17:30. Relacja live na Polsat Sport i TVP Sport. Relacja w sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!