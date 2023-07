Polskie siatkarki zarobiły fortunę za brązowy medal Ligi Narodów. Dla tej kwoty opłacało się walczyć do upadłego

Polskie siatkarki wywalczyły brąz po dramatycznym i szalonym meczu z Amerykankami. Wszystko zaczęło się od piorunującego zwycięstwa 25:15 w pierwszym secie, ale w kolejnej partii siatkarki z USA odpłaciły się równie pewną wygraną do 16. W trzecim secie ponownie to Polki nadawały ton i dość gładko wygrały 25:19, przybliżając się do historycznego sukcesu. Niestety, o wszystkim musiał rozstrzygnąć tie-break bo Amerykanki się nie poddały i w czwartej partii były lepsze 25:18. Na szczęście w pełnym dramaturgii decydującym secie to Biało-czerwone zachowały nieco więcej zimnej krwi i wygrały po grze na przewagi 17:15. Po ostatnim punkcie wpadły w euforię i na stałe zapisały się w historii. Wcześniej Polki nigdy nie zdobyły medalu Ligi Narodów czy też poprzedzającego te rozgrywki cyklu World Grand Prix. Za ten sukces zarobiły też naprawdę duże pieniądze!

Polskie siatkarki zarobiły fortunę za brązowy medal Ligi Narodów

Polki od samego początku tegorocznej LN prezentowały się znakomicie i zasłużenie wygrały fazę zasadniczą, za co zarobiły 410 tysięcy złotych. Prawdziwą nagrodę otrzymają jednak za zajęcie trzeciego miejsca w całym cyklu, ponieważ organizatorzy przygotowali za to gratyfikację finansową w wysokości 300 tysięcy dolarów, co daje ok. 1,2 miliona złotych! W sumie podopieczne Stefano Lavariniego zarobiły więc 1,6 mln zł, co jak na siatkarskie standardy jest naprawdę pokaźnym zastrzykiem gotówki. Najlepiej świadczy o tym zestawienie nagród za LN z tymi z mistrzostw świata.

Otóż zarobki za sukces w MŚ są... najmniejsze. Więcej można uzyskać nawet w Pucharze Świata i mistrzostwach Europy, a zdecydowanie najbardziej opłacalna jest właśnie Liga Narodów. Turczynki za zwycięstwo w tegorocznej edycji otrzymały aż milion dolarów, z kolei dla triumfatorek PŚ przygotowano 600 tys. dol., a w ME jest to kwota 500 tys. W MŚ złoty medal jest wart zaledwie... 200 tys. dolarów. Nie zmienia to faktu, że każda siatkarka marzy o złotym medalu w mistrzostwach globu, jednak trzeba przyznać, że sukces Polek w komercyjnej LN widać z każdej strony.