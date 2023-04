Sir Sicoma Monini Perugia - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle RELACJA NA ŻYWO Liga Mistrzów Sir Sicoma Monini Perugia – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle LIVE ONLINE mecz ZAKSY dzisiaj 6.04 NA ŻYWO w INTERNECIE Perugia - ZAKSA LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Perugia - ZAKSA -:- (-;-,-;-,-;-)Perugia:

ZAKSA:

Perugia - ZAKSA Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Perugia - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Siatkarskich emocji nie brakuje podczas tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel po potyczce z Halkbankiem Ankarą wygrali dwa sety, dzięki czemu awansowali do finału tych prestiżowych rozgrywek. W podobnej sytuacji są siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, drużyna z Aleksandrem Śliwką na czele muszą okazać się lepsi od rywali z Perugii, aby dołączyć do podopiecznych Marcelo Mendeza. W pierwszym starciu mistrzowie Polski zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, przez co na pewno ekipa z Wilfredo Leonem oraz Kamilem Semeniukiem w składzie będzie musiała zwyciężyć spotkanie bez straty dwóch setów, aby mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieje na awans do finału Ligi Mistrzów.