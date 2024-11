Bartosz Kurek pokazał, jak spędzał Halloween. Tego się nie spodziewał

Dla Bartosza Kurka miniony sezon reprezentacyjny, tak jak dla całej kadry, był bardzo udany. Kapitan Biało-Czerwonych był ważną postacią zespołu, który sięgnął po brąz Ligi Narodów i przede wszystkim srebro igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Kurek był też jednym z zawodników, którzy latem zmienili klub i wrócił on z Japonii do Polski, by reprezentować barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Niestety, już w pierwszym meczu sezonu doznał kontuzji oka, która wykluczyła go na wiele tygodni. Zdarzenie nie wyglądało na początku tak groźnie, ot 36-latek dostał w twarz piłką i to jeszcze odbitą od ziemi, ale okazało się, że trafiła go ona tak niefortunnie, że uszkodziło oko.

Mimo dużych kłopotów Bartosz Kurek zdaje się nie tracić dobrego humoru. Teraz pokazał, że zamierza wziąć udział w halloweenowej zabawie, ale nie poszedł na imprezę, lecz przygotował wielki kosz słodyczy dla dzieci, które będą chciały bawić się w „cukierek albo psikus”. – Nie będzie żadnych psikusów... przynajmniej nie w mojej okolicy – napisał siatkarz opisując zdjęcie kosza pełnego słodkości. Okazało się, że ktoś przygotował się też na wręczenie specjalnego upominku samemu siatkarzowi. Jak pokazał w kolejnej relacji na Instagramie, otrzymał on... wielką gałkę oczną, co było oczywistym nawiązaniem do jego kontuzji. – Rozdałem parę słodyczy i dostałem nowe oko w zamian – napisał 36-latek dodając płaczącą ze śmiechu emotikonę – Gratuluję pomysłowości i poczucia humoru – dodał jeszcze kapitan reprezentacji Polski.

