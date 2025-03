Te słowa Bartosza Kurka ucieszą Nikolę Grbicia! Zdecydowana reakcja. Prawdziwy kapitan

Bartosz Kurek to ważny punkt reprezentacji Polski, a także każdego klubu, do którego dołącza. 36-latek postanowił po czterech latach spędzonych w Japonii wrócił do PlusLigi i zasilił ekipę z Kędzierzyna-Koźla. Niestety, jak zdradził atakujący w "Kanale Zero" w przyszłym sezonie nie będzie dalej prezentował barw klubu ZAKSY.

- ontrakt w Kędzierzynie-Koźlu obowiązuje od niedawna tylko do końca trwającego sezonu. Jesteśmy w trakcie rozmów z menadżerem i szukamy nowego klubu - zaskoczył wszystkich siatkarz.

Nie jest jeszcze wiadome, jaki kierunek obierze Kurek w przyszłym sezonie, jednak wszyscy polscy kibice liczą, że nadal będzie prezentował swoje umiejętności w PlusLidze.

Bartosz Kurek wprost o reprezentacji Polski! Atakujący powiedział o tym wprost

Kurek po igrzyskach olimpijskich nie wypowiadał się na temat swojej przyszłości w kadrze. Kilka dni temu Grbić odkrył karty na zbliżający się sezon reprezentacyjny. Zabrakło kilku olimpijczyków z Paryża, natomiast w szerokim składzie znalazł się kapitan reprezentacji Polski. 36-latek wypowiedział się w tej sprawie w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Po prostu czuję, że jeszcze mogę coś dać na boisku od siebie i mam nadzieję, że to zrobię w te wakacje - przekazał.

Atakujący nie krył, że jest gotowy do gry i nie tylko, ponieważ uważa, że to trener zdecyduje, jaką rolę będzie pełnił.

- To już od trenera zależy, czy bardziej będę pomocny kadrze w kwadracie dla rezerwowych, czy na boisku - podsumował Kurek.