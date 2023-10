Wielki powrót Vitala Heynena? Może porzucić Niemcy! Jest na liście kandydatów do objęcia reprezentacji!

Jakub Kochanowski sam nie mógł w to uwierzyć! Reprezentant Polski aż uśmiechnął się pod nosem, kuriozalna sytuacja

Vital Heynen dokona wielkiego powrotu do męskiej siatkówki? Okazuje się, że belgijski szkoleniowiec, znany bardzo dobrze w Polsce, dzięki sukcesom z kadrą "Biało-Czerwonych", może już niebawem porzucić żeńską kadrę Niemiec. Wszystko przez to, że szkoleniowiec, według ustaleń medialnych, miał znaleźć się na liście kandydatów do objęcia jednej z męskich reprezentacji.

Vital Heynen porzuci żeńską kadrą Niemiec? Ma być na liście kandydatów

Heynen, który odnosił wielkie sukcesy z reprezentacją Polski w siatkówce, jest łączony z objęciem kadry Iranu. Irańczycy w ostatnim czasie zaliczyli bardzo duży regres i nie byli w stanie zakwalifikować się nawet do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Do dymisji podał się trener Behrouz Ataei, a tamtejsza federacja szuka kogoś, kto przywróci blask jednej z bardziej uznanych reprezentacji siatkarskich na świecie.

Jak podaje portal "interia.pl", Heynen znalazł się w gronie, które chciałaby zatrudnić irańska federacja. Oprócz niego, na potencjalny angaż liczyć może dwóch innych, irańskich szkoleniowców, a także Włosi Roberto Piazza i Gianlorenzo Blengini oraz Rosjanin Władimir Alekno. Cel nowego szkoleniowca kadry ma być dalekosiężny - nowy szkoleniowiec Irańczyków ma przygotować reprezentację do Igrzysk Olimpisjkich w Los Angeles w 2028 roku. Czy tą osobą będzie właśnie Heynen? Czas pokaże.