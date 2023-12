Wilfredo Leon szczerze o złotym medalu na Igrzyskach. To by za niego oddał, poruszające słowa

Gdy zobaczyliśmy to u Katarzyny Skowrońskiej, szczękę zbieraliśmy z podłogi. Długo na to czekała, zachwytów nie było końca

Wilfredo Leon postanowił udzielić wyjątkowo wzruszającej i mocnej wypowiedzi. Siatkarz reprezentacji Polski udzielił wypowiedzi dla TVN, w której powiedział, co oddałby za triumf Polaków w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości, ta ambicja aż bije po oczach!

Wilfredo Leon szczerze o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To oddałby za złoty medal

Trzeba przyznać, że wszystkie serca kibiców kibiców siatkówki będą mocniej biły latem 2024 roku. Siatkarze powalczą o medale igrzysk olimpijskich w Paryżu i jak zawsze wymieniani są w gronie ścisłych faworytów. Turniej olimpijski przez ostatnie edycje bywał jednak bardzo mało litościowy dla naszych graczy, którzy do ojczyzny wracali z niczym. Na odmianę tego scenariusza bardzo liczy Wilfredo Leon, który mówi wprost, że za złoto olimpijskie oddałby bardzo dużo.

- Prawie wszystko. Jak mówię "prawie", to myślę o tym, że to, czego nie oddałbym za to złoto, to moja rodzina. Dlatego mówię prawie wszystko - przyznał Wilfredo Leon w rozmowie z TVNem.