Żona Kurka nie mogła powstrzymać ekscytacji. Wszystko zacznie się niebawem, Polacy mogą tylko pozazdrościć

Anna Kurek postanowiła pokazać, jak wygląda jej życie w Japonii. Okazuje się, że już za tydzień w Kraju Kwitnącej Wiśni dojdzie do wydarzenia, które przez wszystkich mieszakńców Polski jest bardzo wyczekiwane. Nie da się ukryć, że ukochana siatkarza nie mogła ukryć wielkiego entuzjazmu, a nam, zamieszkującym Polskę, pozostaje wyłącznie zazdrościć. To zdjęcie opublikowane przez byłą siatkarkę pokazuje wszystko.

Anna Kurek nie może się doczekać. Do wszystkiego dojdzie już bardzo niebawem

Anna Kurek przez cały swój pobyt w Japonii pokazuje, jak wygląda życie w azjatyckim kraju i jak inna sytuacja tam panuje w porównaniu do tego, co znamy w Europie. Była siatkarka i żona gwiazdora polskiej siatkówki, Bartosza Kurka, już nie raz pokazywała odmienności kulturowe i społeczne panujące w kraju Kwitnącej Wiśni, a także zupełnie inną, ż naszego punktu widzenia ezgotyczną przyrodę. Okazuje się, że wiosna odwiedzi byłą siatkarkę już za kilka dni, a ona sama nie może się doczekać tak nagłej i wyczekiwanej zmiany warunków. Patrząc na to,. że w Polsce jeszcze przez długie tygodnie powinniśmy zmagać się ze słabą pogodą, to nie ulega wątpliwości, że powinniśmy jej wyłącznie zazdrościć.