Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman pochwalili się czymś wyjątkowym! W taki sposób para przypieczętowała związek, odważne posunięcie

Zuzanna Górecka to jedna z najlepszych siatkarek młodego pokolenia w Polsce. 22-latka była głównym filarem podczas mistrzostw świata w minionym roku. W tym momencie jest już podstawową zawodniczką reprezentacji Polski to tylko świadczy o umiejętnościach siatkarki. Górecka wraz z koleżankami, z którymi broni barw ŁKS-u Łódź jest na dobrej drodze, aby powalczyć o trofea w tym sezonie, w tym momencie zajmują drugą lokatę z dwoma punktami straty do prowadzącej drużyny z Rzeszowa, mając zaległy mecz. Partner 22-latki do doświadczony siatkarz, były reprezentant Polski, Zbigniew Bartman, przez wiele miesięcy zmagał się z kontuzją kolana i zastanawiał się przez długi czas, czy powrót do zawodowego grania ma jeszcze sens. 35-latek zdecydował się na przejście do Sieny, po pierwszym meczu "Zibi" był jednym z najlepszych na boisku, a jego drużyna wygrała 3:2.

Górecka i Bartman zdecydowali się na kolejny krok! W mediach społecznościowych pokazali wspólny tatuaż

Para w programie "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli o początkach znajomości oraz, jak wyglądały ich pierwsze rozmowy. - My jesteśmy trochę dzieci Instagrama. (...) Zaczęliśmy się obserwować. Ja zaczepiłem Zuzę ze względu na to, że testowała elektryczny samochód, a ja nie jestem fanem elektrycznej motoryzacji i z ciekawości zapytałem stricte o samochód. Potwierdzeniem moich słów jest to, że po rozmowie o samochodzie nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Minął miesiąc, półtora i potem Ty zareagowałaś na jakąś moją relację - przedstawił Bartman

Na "Instastories" pojawiły się zdjęcia rąk sportowców, na których widnieje ten sam wzór, czyli korona, a pod nią litera "Z".