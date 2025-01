Rozgogolona najpiękniejsza polska siatkarka naprawdę to zrobiła! Aż musieliśmy się przeżegnać, jej fani oniemieli

Jan Tomaszewski zaprosił nas do domu i pokazał kolekcję butelek. Niewyobrażalny widok, taki bar to rzadkość! [ZDJĘCIA]

W polskiej siatkówce kobiet nie brakuje zawodniczek, które zachwycały kibiców nie tylko na parkiecie. Katarzyna Skowrońska, Anna Werblińska czy Milena Sadurek do dziś są ciepło wspominane przez wielu fanów. Obecnie tytuł ulubienicy spokojnie można przyznać Martynie Grajber, która od kilku lat jest poza reprezentacją Polski, a nadal cieszy się wielką popularnością. 29-letnia zawodniczka Chemika Police doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 50 tysięcy użytkowników. Siatkarka chętnie pokazuje im swoje życie, ale nie tylko. Dzięki odpowiednim zasięgom może też w ten sposób zarabiać.

Różni reklamodawcy wykorzystują jej grono odbiorców do promocji, a od pewnego czasu Grajber reklamuje na Instagramie m.in. wannę do kąpieli lodowych. Dla sportowców to jedna z metod szybkiej i odpowiedniej regeneracji po wysiłku, ale cieszy się coraz większą popularnością także wśród zwykłych ludzi. Siatkarka wykazuje się przy tym sporą kreatywnością, bo przygotowuje specjalne filmiki, które idealnie trafiają do jej fanów.

W tym najnowszym Grajber pokazała, jak w samym sportowym staniku i majtkach wchodzi do wanny, ale poprzedza to krótka prezentacja różnych elementów urządzenia połączona z popularnym w internecie motywem ASMR. Chodzi w nim o to, żeby głosem odprężyć i zrelaksować odbiorcę. Od samego patrzenia na jej lodowatą kąpiel można poczuć ciarki, ale patrząc po komentarzach 29-latce udało się uzyskać odpowiedni efekt. "Okazało się, że ASMR w wykonaniu Maliny to była rzecz, na którą czekałam w sobotnie popołudnie", "Wzięli sportowca do reklamy, a okazało się, że to prawdziwa modelka", "Piękna Kobieta, świetna siatkarka i do tego jeszcze niezła aktorka" - komplementowali ją fani. Więcej zdjęć Martyny Grajber znajdziesz w powyższej galerii.