Tak naprawdę mieszka Tomasz Fornal. Wojewódzki aż nie mógł uwierzyć

Łzy stanęły nam w oczach po wpisie Andrzeja Wrony. Wraz z żoną przeżył piekło. To koniec

Ewa Swoboda nagrała się kamerką i... To wystarczyło, fani nie mogli się powstrzymać

Tomasz Fornal stał się jednym z liderów reprezentacji Polski w siatkówce. Pokazał to m.in. na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które wreszcie zakończyły się wymarzonym medalem dla Biało-Czerwonych, choć w wielkim finale Francja nie dała Polakom szans. Fornal był prawdziwym bohaterem dramatycznego półfinału z USA, a jego przemowa na jednej z przerw na zawsze zapisała się w historii polskiego sportu. Przyjmujący zyskał jeszcze większy rozgłos, który już wcześniej był duży. Wynika to też ze stylu życia Fornala, który aktywnie działa w internecie, gdzie jest najpopularniejszym polskim siatkarzem. Wpływ ma na to również jego głośny związek z influencerką Sylwią Gaczorek. Między innymi o nią pytał Kuba Wojewódzki, który był mocno zaciekawiony życiem siatkarza.

Tak naprawdę mieszka Tomasz Fornal

Dziennikarz TVN zaprosił do swojego programu siatkarza i pytał, czy pod względem finansowym opłaca się uprawiać tę dyscyplinę. Fornal uważa, że tak, ale trzeba być dobrym. Wtedy można zainwestować pieniądze i żyć z nich po zakończeniu kariery. Właśnie dlatego przyjmujący Jastrzębskiego Węgla nie wydaje oszczędności na luksusy, a zamierza włożyć je w kawalerkę. To zaskoczyło Wojewódzkiego, który nie chciał wierzyć, że 27-latek mieszka w tak małym mieszkaniu.

Fornal wyjaśnił, że w Jastrzębiu-Zdroju ma 50-metrowe mieszkanie, które mu w zupełności wystarcza. Dziennikarz nadal nie mógł w to uwierzyć i żartował, że ma łazienkę takiej wielkości. Siatkarz był jednak niewzruszony, a pomieszkiwać może też w Krakowie, gdzie żyje na co dzień jego partnerka Sylwia Gaczorek. Co ciekawe, ceny 50-metrowych mieszkań w Jastrzębiu oscylują wokół 300 tysięcy złotych.