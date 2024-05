i Autor: Cyfra Sport Bartosz Zmarzlik

Żużlowy Narodowy!

Grand Prix w Warszawie NA ŻYWO! Speedway Grand Prix na Narodowym RELACJA LIVE

To będzie druga, ale najbardziej wyjątkowa runda w kalendarzu Speedway Grand Prix. Areną najbliższych zmagań tegorocznego cyklu będzie warszawski PGE Narodowy. Niestety, nie jest on zbytnio łaskawy dla polskich żużlowców, ale kibice wierzą, że to właśnie w tym roku dojdzie do przełamania na stołecznym gigancie. Zapraszamy na relację na żywo w sobotę (11 maja) od godz. 19.00!