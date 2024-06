Koszmar w biegu Bartosza Zmarzlika. Nieprzytomny zawodnik po fatalnym upadku. Karetka na torze, dramat Woffindena

Wypadki podczas meczów żużlowych zdarzają się często i nie jest tajemnicą, że ściganie się na żużlowym torze nie należy do najbezpieczniejszych zawodów na świecie. Niestety po raz kolejny potwierdziło się to podczas Grand Prix Gorzowa. W ósmym biegu doszło do scen, których nie chcielibyśmy oglądać nigdy. Tai Woffinden na wirażu naciskany był od tyłu przez rywala i choć walka była twarda, nie było dużej agresji. Niestety w pewnym momencie Brytyjczyk stracił panowanie nad maszyną i niemal przeleciał przez kierownicę. Z dużym impetem uderzył twarzą o tor i najprawdopodobniej stracił przytomność. Na szczęście dość szybko ją odzyskał, bo gdy był przenoszony na noszach do karetki uniósł kciuk w górę. Trzeba jednak przyznać, że cała sytuacja wyglądał fatalnie.