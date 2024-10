i Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS Robert Kubica

wszystko jasne

Robert Kubica podjął ostateczną decyzję. To koniec, nawet ostatni sukces nic nie zmienił

Robert Kubica kilka dni temu sięgnął po kolejny sukces w swojej długiej i bogatej karierze. Polak zdobył drugie w karierze mistrzostwo w wyścigach długodystansowych ELMS w kategorii LMP2, ścigając się w barwach zespołu Orlen Team AO by TF. Wiadomo jednak, że nawet ten sukces nie sprawił, że Robert Kubica zmienił swoje zdanie co do decyzji dotyczących jego przyszłości – były kierowca Formuły 1 zapewnił, że w przyszłym roku nie wystartuje we wspomnianej kategorii LMP2.