Wielki wieczór Roberta Kubicy! Ma powody do świętowania. Przypomniał o sobie kibicom

Robert Kubica po raz drugi mistrzem ELMS

Zespół Orlen Team AO by TF z Robertem Kubicą w składzie zajął drugie miejsce w 4-godzinnym wyścigu na portugalskim torze Autodromo Internacional do Algarve w Portimao i zapewnił sobie tytuł w kategorii LMP2 w European Le Mans Series. Partnerami Polaka w teamie byli Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar. W sezonie 2025 Kubica nie planuje startów w serii LMP2.

"Zwyciężyć to jest bardzo przyjemne uczucie. Nigdy nie jest łatwo zdobyć mistrzostwo, więc to jest bardzo dobra wiadomość" - skomentował "na gorąco" na mecie wynik Robert Kubica, który po raz drugi w karierze został mistrzem European Le Mans Series. Pierwszy raz triumfował w sezonie 2021. Wówczas startował w belgijskim Team WRT w klasie LMP2. Wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężyli w klasyfikacji generalnej cyklu. W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.

Sukces Kubicy po 3 latach przerwy

European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT. Na drugiej pozycji został w tegorocznym sezonie sklasyfikowany polski zespół Inter Europol Competition. W teamie "Piekarzy", który ma swoją siedzibę pod Warszawą, w tym roku nie ma jednak żadnego kierowcy z Polski.

W tym roku Kubica wrócił do rywalizacji w ELMS po trzech latach. I był jedynym Polakiem, który rywalizował w ELMS. To druga seria wyścigowa krakowianina w sezonie 2024, gdyż oprócz tych zawodów startuje w tym roku w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship). Klasa LMP2, która jest nadal reprezentowana w ELMS, od tegorocznego sezonu została przez FIA wycofana z długodystansowych mistrzostw świata WEC. Załogi w bolidach LMP2 na starcie pojawiły się tylko w 24-godzinnym Le Mans. Powodem rozstania z LMP2 było rosnące zainteresowanie klasą Hypercar, w której bolidy są nowocześniejsze i szybsze, a rywalizacja na torze bardziej widowiskowa.

W tym roku Orlen Team AO by TF jeździł najrówniej z całej stawki. W sześciu startach zanotował jedno zwycięstwo w 4-godzinnym wyścigu na Spa, dwa razy zajmował drugie miejsce. Rywale natomiast notowali więcej "wpadek", stąd zwycięstwo ekipy Kubicy. Mistrzowie ELMS w LMP2 zgromadzili 93 pkt, o 12 pkt wyprzedzili Inter Europol Competition. Trzecie miejsce z dorobkiem 62 pkt zajął team COOL Racing.