Roman Biliński wygrywa pierwszy wyścig w sezonie! Polak szlifuje umiejętności przed kluczowymi startami

To już oficjalne. Wiadomo, co dalej ze współpracą Roberta Kubicy z Orlenem. Nie mogło być inaczej

Byliśmy przerażeni wyznaniem Tomasza Golloba. Od tych słów łzy same napływają do oczu. Ból, którego nie da się opisać

Roman Biliński świetnie rozpoczął starty we FROC

W nowozelandzkim Taupo polski kierowca wyścigowy na testach był w czołówce, w 2. treningu okazał się najszybszy, w kwalifikacjach wywalczył pierwszy rząd startowy, a do tego dorzucił triumf we wspaniałym stylu. Niemalże cały dotychczasowy weekend wyścigowy FROC w Taupo przebiega pod znakiem deszczowych warunków pogodowych. Nie inaczej było w kwalifikacjach, gdzie kierowcy osiągali swoje czasy na mokrym torze. Pomimo niesprzyjającej aury 19-latek z Polski zdołał zająć 2. miejsce w czasówce. W wyścigu, gdzie nawierzchnia również była wilgotna, polski kierowca wyścigowy popisał się genialnym startem. Jeszcze przed 1. zakrętem wyprzedził Christiana Mansella. Australijczyk później przez kilka okrążeń starał się odzyskać prowadzenie, lecz Roman Biliński na to mu nie pozwolił.

Polak „siódmy bieg” wrzucił po neutralizacji, która była spowodowana kolizją z tyłu stawki. Biliński bowiem bardzo szybko uciekł reszcie, a ponadto ustanowił najszybszy czas pojedynczego okrążenia w wyścigu. Został tym samym pierwszym kierowcą z Polski w historii istnienia tej serii, który wygrał zawody w tych mistrzostwach. - O takie coś mi właśnie chodziło. Nie jest tajemnicą, że uwielbiam ścigać się w takich warunkach pogodowych. W kwalifikacjach mieliśmy dobrą strategię pod kątem rozgrzania opon, co się naprawdę przydało. Gdy już wyprzedziłem Christiana, wiedziałem od razu, że muszę uciekać. Gnałem jak szalony, ale jednocześnie zarządzałem oponami, aby ich za bardzo nie zniszczyć. Po prostu robiłem swoje. Dziękuję M2 Competition za dostarczenie tak niesamowitego bolidu. Bez nich to nie byłoby możliwe. Przed nami jeszcze jedna sesja kwalifikacyjna i 2 wyścigi. Do tego pierwszego wystartuję z 8. pola startowego, bo obowiązuje odwrócona kolejność względem wyników z inauguracji weekendu. Jak w F3 i F2. Natomiast do 3. chcę ponownie ustawić się w pierwszej linii. Bądźcie czujni i trzymajcie kciuki! - powiedział Roman Biliński po zakończeniu wyścigu.

Do rozegrania zostały jeszcze 3 sesje, które zostaną przeprowadzone na przełomie soboty i niedzieli. Tak prezentuje się ich harmonogram:

Sobota, 20.01.2024

Q2 - 22:02 - 22:17

Niedziela, 21.01.2024

Wyścig 2 - 0:30

Wyścig 3 - 4:04

Zawody można oglądać za darmo na stronie motorsport.tv. FROC transmitowana jest w języku angielskim.