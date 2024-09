Sparta Wrocław - Motor Lublin RELACJA NA ŻYWO: Łaguta vs. Zmarzlik, zacięta walka o mistrzostwo Polski finał Sparta - Motor 29.09.2024 na żywo WYNIK

Sparta Wrocław - Motor Lublin -:-

Sparta: Artiom Łaguta, Daniel Bewley, Bartłomiej Kowalski, Francis Gusts, Maciej Janowski, Marcel Kowolik, Jakub Krawczyk

Motor: Dominik Kubera, Jack Holder, Fredrik Lindgren, Mateusz Cierniak, Bartosz Zmarzlik, Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor

Na żywo Sparta - Motor Witamy w relacji na żywo z pierwszego finału PGE Ekstraligi Sparta Wrocław - Motor Lublin o mistrzostwo Polski. Początek meczu o godzinie 19:30. Zapraszamy!

Podczas ostatniej rundy Speedway Grand Prix w Toruniu, Bartosz Zmarzlik wraz z Dominkiem Kuberą, Fredrikiem Lindgrenem oraz Danielem Bewleyem walczyli zaciekle o jak najlepszy występ na zakończenie sezonu. Ostatecznie Zmarzlik sięgnął po kolejne zwycięstwo w Grand Prix i przypieczętował piąty indywidualny tytuł mistrza świata, jednak zawodnicy nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już dziś rywalizować będą we Wrocławiu, w pierwszym finałowym meczu PGE Ekstraligi. Dla ekipy z Lublina będzie to okazja na wywalczenie trzeciego mistrzostwa z rzędu, a dla Sparty z kolei jest to szansa na odzyskanie tytułu. Po raz ostatni wrocławianie byli najlepszą ekipą w Polsce w 2021 roku, a więc jeszcze przed dołączeniem Zmarzlika do Motoru.

W półfinałach Motor otarł się o sensację, kiedy przegrał w pierwszym meczu z Apatorem 39:51, jednak w rewanżu ekipa z Lublina przechyliła szalę na swoją korzyść i wygrała 59:31. Sparta z kolei wygrała oba mecze ze Stalą Gorzów - 46:44 i 50:40. W finale Sparta - Motor na pewno nie zabraknie wielkich emocji! Zapraszamy na relację na żywo z finału Sparta Wrocław - Motor Lublin. Początek o godzinie 19:15.