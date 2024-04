Tego jeszcze nie było. Polacy są w ogromnym szoku po tym, co zrobił Max Verstappen

Można było złapać się za głowę, widząc to, co robi Janusz Kołodziej. Heroiczna postawa żużlowca Unii Leszno

Max Verstappen to obecnie niekwestionowana gwiazda Formuły 1. Wciąż młody kierowca z Holandii dzieli i rządzi w stawce i rywale mogą liczyć na zwycięstwo tylko wtedy, gdy popełni on poważny błąd lub awarii ulegnie jego bolid. Utalentowany zawodnik zmierza po kolejne tytuły i rekordy, a kibicuje mu rzesza fanów na całym świecie. Niemały fan klub Verstappen ma również w Polsce. Jeżdżący dla Red Bulla kierowca postanowił więc przyszykować prawdziwą niespodziankę dla wspierających go ludzi z kraju nad Wisłą. W najnowszym spocie możemy zobaczyć panoramę Warszawy i cała sprawa wygląda dość zaskakująco. Szczególnie jeśli weźmiemy okoliczności powstania spotu.

Verstappen przygotował niespodziankę dla Polaków

Wszystko zaczęło się od szumnej zapowiedzi na Twitterze (X). Max Verstappen opublikował na tym portalu społecznościowym wideo. Na materiale możemy zobaczyć nowy kask, w którym Holender pojedzie w trzech tegorocznych wyścigach w Stanach Zjednoczonych. Verstappen planuje założyć hełm zarówno w trakcie majowego ścigania na torze w Miami, jak i jesienią - w październiku i listopadzie - w Austin i Las Vegas. Krótki spot prezentuje wygląd nieodzownego dla kierowcy F1 akcesorium i właśnie w nim pojawia się panorama stolicy Polski.

Something special for the USA 🇺🇸 this season. Really looking forward to driving with this helmet at all the US Grands Prix ✌️You can get your scale model helmet at https://t.co/46lRXQtA7q pic.twitter.com/02LJgLRL1Z— Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 23, 2024

Verstappen i Warszawa

"Coś specjalnego na USA w tym sezonie. Nie mogę doczekać się jazdy w tym kasku" - napisał przy materiale wideo Max Verstappen. W 30-sekundowym spocie pojawiają się najwyższe wieżowce Warszawy oraz znany wszystkim Polakom widok Pałacu Kultury i Nauki. Nie jest do końca jasne dlaczego właśnie polską stolicę wybrano na imitację amerykańskich miast. Można oczywiście przypuszczać, że ma to związek z pewnymi zobowiązaniami sponsorskimi, ale nawet w takiej sytuacji taki ukłon i oczko z pewnością rodacy Roberta Kubicy docenią.