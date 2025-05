Jedyny Polak w Formule ma jasny cel. Dla Romana Bilińskiego Formuła 3 to tylko przystanek!

Test toru stał się już tradycją przez Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym, odbywa się od 2019 roku. Startują w niej utalentowani polscy młodzieżowcy. 10 zawodników jest podzielonych na 5 par, które rozgrywają wyścigi w systemie 15-biegowym. Rywalizację poprzedzają dwie sesje treningowe.

Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym. Czekamy na wielkie emocje

W tym roku na Narodowym zaprezentowali się: Franciszek Karczewski (Włókniarz Częstochowa), Szymon Ludwiczak (Włókniarz Częstochowa), Kacper Andrzejewski (Polonia Bydgoszcz), Kevin Małkiewicz (GKM Grudziądz), Maksymilian Pawełczak (Polonia Bydgoszcz), Kacper Mania (Unia Leszno), Bartosz Bańbor (Motor Lublin), Bartosz Jaworski (Motor Lublin), Marcel Kowolik (Betard Wrocław).

Bartosz Zmarzlik (30 l.) aż 27 razy zwyciężał w pojedynczych zawodach Grand Prix. To najwięcej w historii. Aż dziw, że ani jedno z tych zwycięstw nie zdarzyło się w Warszawie. Nie ma wątpliwości, że Zmarzlik w tym roku zrobi wszystko, żeby w końcu odnieść stanąć na najwyższym stopniu podium w stolicy Polski.

Rok temu był bardzo blisko. Awansował do finału i 60 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym wierzyło, że Zmarzlik w końcu zwycięży. Niestety, na finiszu przegrał z Australijczykiem Jasonem Doylem. Czuć było, że jest w nim ogromny niedosyt.

- Rok temu awansowałem pierwszy raz do finału i byłem na podium. W tym roku awansowałem do finału, byłem drugi. Jestem zadowolony. Proszę kibiców o cierpliwość, może kiedyś to nadejdzie, ale dziękuję im serdecznie za ten wspaniały doping – mówił przed rokiem z kwaśną miną Zmarzlik.

I choć teraz Bartosz Zmarzlik znów jest w gazie, znów jest w wielkiej formie, to przed Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym zapewne drży o zwycięstwo. Choć już dwa tygodnie temu pokazał światu i rywalom, że jest piekielnie mocny. W Grand Prix Niemiec w Landshut wygrał w świetnym stylu.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Zaczął się ten dzień bardzo nerwowo, ale może właśnie dzięki temu zyskałem dodatkową moc i motywację. Pierwszy raz w karierze wygrałem sprinty, turniej zasadniczy i finał – cieszył się Zmarzlik. Czy powtórzy to na Narodowym?

