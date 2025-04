Bartosz Zmarzlik: "30 lat to dobry wiek. Sportowo nadal jestem młody"

Choć kibice pamiętają małego Bartka biegającego za Tomaszem Gollobem i chcącego złapać trochę doświadczenia i rad od legendy żużla, to dziś Zmarzlik sam tą legendą jest. Czas płynie nieubłaganie i dziś Zmarzlik ma niespełna 30 lat. Sobotnie urodziny wprowadzają w jego życie nieco nostalgii i przemyśleń.

- Takie może to trochę śmieszne, ale pamiętam jak byłem dzieckiem to zawsze się wydawało mi, że 30 lat to już taki człowiek starszy – żartuje Zmarzlik, odpowiadając na pytanie „Super Expressu”. - Myślałem sobie, że taki człowiek to ma pewnie żonę i dwójkę dzieci. Dziś mogę powiedzieć, że to spełniłem, bo mam żonę i dwoje dzieci (śmiech). Jestem w dobrym miejscu, z dobrym wiekiem, a sportowo nadal jestem młody i nie czuję się staro. Coś już osiągnąłem w życiu, także jestem zadowolony – dodaje.

Tomasz Gollob i Bartosz Zmarzlik - wyjawiamy tajemnice współpracy dwóch mistrzów

Bartosz Zmarzlik szczerze o najtrudniejszym momencie w drodze po czwarte mistrzostwo świata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To „coś” to w przypadku Bartosza Zmarzlika m.in. pięć indywidualnych mistrzostw świata i cztery drużynowe mistrzostwa Polski. To oczywiście tylko ułamek, bo osiągnięć ma tyle, że trudno byłoby je pomieścić w jednym tekście. A przed sobą jeszcze wiele lat kariery.

Zmarzlik myśli jednak o tym, co widzi w najbliższej przyszłości. A przed nim walka o szóste mistrzostwo świata i obronę tytułu drużynowego mistrza Polski z Motorem Lublin.

Ekstraliga żużlowa 2024 startuje! Zmarzlik i Kubera gotowi na walkę o złoto

- Czekamy na ten pierwszy mecz – zaznacza Zmarzlik. - My akurat z Dominikiem (Kuberą – red.) będziemy jechać w piątek. Myślę, że to będzie ciekawy mecz na wyjeździe, także zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze, żeby cały rok poszedł dobrze. Pierwsze mecze są ważne, ale ważniejsza jest końcówka, żeby wszystko tam grało. Myślę, że jako cała drużyna jesteśmy dobrze przygotowani i startujemy już na poważnie w sezon – dodaje pięciokrotny mistrz świata.

Zmarzlik mocno liczy na Dominika Kuberę (26 l.), który przed sezonem był w wyśmienitej formie. Jego motocykle też spisują się doskonale. Czy ten duet podbije Ekstraligę? Kubera również na to liczy.

Tak Bartosz Zmarzlik ROZKOCHAŁ w sobie Tomasza Golloba! Padło PRZEKLEŃSTWO

- Jedziemy w piątek w meczu, mamy dużo już przejechanych treningów, sparingów i tak dalej. Fajnie, że ten sezon się zaczyna. I tak jak Bartek powiedział, najważniejsze jest to. jak będziemy kończyć, a nie jak zaczynać – zaznacza Kubera.

Bartosz Zmarzlik QUIZ. Jak dobrze znasz mistrza świata? 9/10 to obowiązek każdego kibica! Pytanie 1 z 10 W jakim klubie występuje Bartosz Zmarzlik? Stal Gorzów Motor Lublin Włókniarz Częstochowa Legia Warszawa Następne pytanie

1. kolejka Ekstraligi

11.04

Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin (godz. 18:00, Eleven Sports 1)

Włókniarz Częstochowa – GKM Grudziądz (godz. 20:30 Eleven Sports 1)

13.04

ROW Rybnik – Stal Gorzów (godz. 17:00, Canal+ Sport)

Apator Toruń – Betard Wrocław (godz. 19:30, Canal+ Sport)