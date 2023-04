Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj w TV Włókniarz - Motor STREAM ONLINE LIVE 16.04.2023

Włókniarz Częstochowa podejmuje Motor Lublin. Początek meczu w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi dzisiaj o godzinie 19.15. To mecz dwóch medalistów poprzedniego sezonu - brązowy Włókniarz kontra złoto Motor. W zespole z Lublina ligowy debiut zaliczy Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata po poprzednim sezonie odszedł ze Stali Gorzów, przechodząc właśnie do Motoru.

Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin Transmisja TV Gdzie oglądać żużel dzisiaj 16.04.2023

Włókniarz Częstochowa na otwarcie tego sezonu PGE Ekstraligi zremisował 45:45 z GKM-em Grudziądz. Motor Lublin miał zagrać ze Spartą Wrocław, ale to spotkanie zostało przełożone. Oba zespoły przed tym zespołem zostały mocno przebudowane. Bartosz Zmarzlik ma być nowym liderem mistrzów Polski. - Na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja – mówił „Super Expressowi” Zmarzlik. - Sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale pewnie bardziej adekwatnie ocenię to po sezonie, a nie przed. Rozgrzewamy się, wszystko jest na dobrej drodze. Wyczekujemy z niecierpliwością tych najważniejszych imprez. Jestem gotowy pod każdym względem. Brakowało trochę jeszcze pogody, żeby przetestować i wdrożyć nowych rzeczy. Czekam na start – dodał żużlowiec.

Poniżej awizowane składy na mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin:

Platinum Motor Lublin

1. Jarosław Hampel

2. Dominik Kubera

3. Fredrik Lindgren

4. Jack Holder

5. Bartosz Zmarzlik

6. Kacper Grzelak

7. Mateusz Cierniak

Tauron Włókniarz Częstochowa

9. Leon Madsen

10. Jakub Miśkowiak

11. Maksym Drabik

12. Kacper Woryna

13. Mikkel Michelsen

14. Kajetan Kupiec

15. Franciszek Karczewski

Mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin w 2. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zaplanowano na niedzielę 16 kwietnia 2023. Początek meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin o godzinie 19.15. Transmisja TV z meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin. Transmisja TV z meczu Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin na antenie CANAL+ Sport 5. W roli komentatorów wystąpią Michał Mitrut i Mirosław Jabłoński. Mecz Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin można oglądać również na Canal+ ONLINE.