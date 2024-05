Amadeusz Ferrari mocno po porażce w Wielkiej Brytanii. Padły zaskakujące słowa! Oberwało się sędziemu

Amadeusz Ferrari pokazał w Wielkiej Brytanii to, z czego jest znany także w Polsce. Freak-fighter, który w czerwcu zmierzy się z Denisem „Bad Boyem” Załęckim na CLOUTMMA 5 w Katowicach, był jednym z najbardziej „dymiących” zawodników na konferencjach.

- Pierwsze, co chcę powiedzieć, to dawajcie moc w komentarzach. Je*** Salt Papiego w jego obs**ną filipińską du**. Jedziemy z tymi ku***mi na pełnej. Ok, can you repeat brother? [Możesz powtórzyć, bracie? - tłum.] - wypalił po polsku i angielsku. Po kilku chwilach konferencja dobiegła końca ku wielkiemu zaskoczeniu Ferrariego. - Miałem jeszcze dużo do powiedzenia - przyznał.

Amadeusz Ferrari rozpoczął pojedynek spokojnie, ale po odjęciu punktu przez sędziego za atak rywala głową nagle rzucił się do ataku. Starcie w Wielkiej Brytanii zakontraktowane było na pięć rund po trzy minuty, czyli dystans, który do tej pory nie był znany polskim freak-fighterom. Roślik podkręcił tempo i celnymi kombinacjami trafiał głowę rywala, na którego twarzy pojawiło się wyraźne rozcięcie.

Niestety, z minuty na minutę Ferrari tracił siły. Efektowne ciosy trafiały w głowę Filipińczyka, który kilkukrotnie zmuszony był odejść od Polaka, odczuwając uderzenia. Po zakończeniu trzeciej rundy po upłynięciu czasu Ferrari nie podniósł się ze swojego narożnika, nie wykazując dalszej woli do toczenia pięściarskiego starcia. Dzięki temu zwycięzcą ogłoszony został Salt Papi.

W pierwszym wywiadzie po walce udzielonym oficjalnemu profilowi Misfits Boxing na YouTube Ferrari nie szczędził sobie gorzkich słów.

- Jeśli powiem coś złego o arbitrze, który był w ringu zostanę zbanowany? Bo chcę to zrobić, ale nie wiem, jak dużo mogę powiedzieć. Po pierwsze, nie zostałem znokdaunowany, ale zabrano mi punkty. Ruszyłem, ale upadłem po ataku z dużą siłą. Po drugie, odjął mi punkt za dotknięcie głową, ale Salt Papi zrobił to pierwszy - mówił wprost.