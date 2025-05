Andrzej Gołota trafił do szpitala! Musiał przejść operację. Jego żona o wszystkim poinformowała

Walki Andrzeja Gołoty do dziś budzą dreszcze. Kibice z utęsknieniem wspominają czasy, gdy wstawali w środku nocy na boje Polaka za Oceanem. Mimo że nigdy nie udało mu się wywalczyć mistrzostwa świata wagi ciężkiej, przez wielu uważany jest za najlepszego polskiego pięściarza w historii. Cieszy się też szczególną sympatią, nawet jeśli w życiu codziennym raczej dba o prywatność. Popularny Andrew nie korzysta z mediów społecznościowych, ale jego fani często mogą dowiedzieć się, co słychać u idola za sprawą jego żony. Mariola Gołota w przeciwieństwie do męża prowadzi konta w social mediach i śmiało pokazuje życie u jego boku.

Żona Gołoty upamiętnia w swoich mediach ważne chwile jak urodziny i wesela, ale też przełomowe momenty jak np. wybór nowego papieża. W czwartek, 29 maja, niespodziewanie pokazała zdjęcia męża ze szpitala! Na pierwszy rzut oka wyglądały one niepokojąco, ale opis pozwala odetchnąć z ulgą.

"Lepiej niż kiedykolwiek, podziękowania dla dr. Briana Cole'a (nie ma go na zdjęciach), dr. Nicka, Kyle'a, Paige i całego zespołu w Midwest Orthopaedics at Rush" - napisała Gołota, informując o pomyślnej operacji 57-latka. Wybór kliniki wskazuje na ortopedyczny zabieg, a na zdjęciach widać Gołotę zaciskającego prawą pięść. To jego lewa ręka była w opasce, podłączona do kroplówki i z wenflonem, co pozwala wysnuć wniosek, że zabieg dotoczył właśnie tej kończyny.

Kibice poruszeni operacją Gołoty

"Światowej klasy sportowcy ufają specjalistom w Midwest Orthopaedics at Rush, aby osiągnąć szczytową formę" - czytamy na stronie kliniki znajdującej się w Chicago. Jest ona związana z medycznym uniwersytetem Rush, który uchodzi za jeden z najlepszych w USA.

Gołota na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale nie zapomina o Polsce. W marcu przyleciał do kraju, aby wziąć udział w inauguracji Polskiej Ligi Boksu po ponad 20 latach przerwy. Dwa miesiące później myśli wielu kibiców są znowu z nim, co widać po komentarzach pod wpisem pani Marioli. "Mistrzu jesteśmy z Tobą", "Zdrówka MISTRZU" - zwracali się do pięściarza internauci na profilu jego żony.