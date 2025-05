Michał Cieślak zawalczy o mistrzostwo świata! Zmierzy się z legendą. Do trzech razy sztuka?

Okres „sede vacante”, czyli pustego tronu, dobiegł końca. Kardynał Robert Prevost zostały wybrany nową Głową Kościoła. To pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych, co wzbudziło ogromne emocje. Choć nie był wskazywany w gronie faworytów przed rozpoczęciem konklawe, to ostatecznie zgromadzenie kardynałów postawiło właśnie na niego. Po pojawieniu się białego dymu zgromadzeni wierni nie ukrywali gigantycznej radości.

Leon XIV przed laty uprawiał sport. Nie postawił jednak na najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych dyscypliny. Misjonarz z Peru przyznał w 2023 roku, że prywatnie jest... amatorem tenisa. Jego najsilniejszą bronią miały być zagrania z bekhendu.

Choć trwa turniej w Rzymie, niewiele wskazuje na to, by papież miał się pojawić tam osobiście. Zwłaszcza, że w najbliższych dniach czekają go dużo poważniejsze wyzwania po śmierci papieża Franciszka.

Wielu katolików na całym świecie nie ukrywało wielkiej radości z wyboru nowego papieża. Wśród nich była także Mariola Gołota, żona Andrzeja, słynnego polskiego pięściarza. Na jego pojedynki wstawały miliony kibiców.

Mariola Gołota opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie sprzed lat z Placu Świętego Piotra. Ukochana pięściarza znalazła w prywatnym archiwum fotografię z Janem Pawłem II. Dodała też kilka słów po wyborze Leona XIV.

- Wszystko dobrze ze światem. Mamy papieża – napisała Mariola Gołota.

